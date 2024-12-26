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曾之喬罕曬孕肚正面入鏡！「讓你們有收禮物的開心」絕美身材曝

記者陳芊秀／綜合報導

女星曾之喬8月證實懷孕喜訊，年底即將臨盆，昨日（25）聖誕節曬出一張自拍照，滿臉笑容且孕肚正面入鏡。她PO文「希望這張照片，可以讓你們有一點點收禮物的開心」，難得在鏡頭前巨肚毫不隱藏，網友直呼：「狀態太好了！」

▲▼曾之喬罕曬正面孕肚。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬罕曬正面孕肚。（圖／翻攝自IG）

照片中，曾之喬身穿一件鮮紅色針織上衣，同色系圍巾綁成大蝴蝶結，整體造型溫暖又充滿節慶氛圍。而她雖然孕肚明顯變大許多，四肢身材仍相當纖細，圓潤的曲線在貼身針織上衣的襯托下格外搶眼，而眼神散發出母愛光輝。

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曾之喬貼文寫道：「昨天和我分享你從來沒有收過聖誕禮物的朋友們，希望這張照片，可以讓你們有一點點收禮物的開心。」並附上Hashtag「平安」、「聖誕快樂」，傳遞出滿滿的溫暖祝福與節日喜悅，貼文言語簡單卻感性，讓人感受到她對粉絲的關懷與愛意。

▲▼曾之喬罕曬正面孕肚。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬紅色毛衣綁上大蝴蝶結，自拍露出幸福笑容。（圖／翻攝自IG）

貼文引發熱烈回想，網友紛紛留言表達祝福與讚美。有網友稱讚她是「狀態超好的媽咪」，也有人表示「好美媽咪期待」，更有粉絲幽默提到「這禮物太棒了！btw這搶眼的手機殼又出現了」、「聖誕節快樂，這一身好喜氣」。短短時間內，貼文已吸引超過3.4萬個讚，眾人都輪番送上祝福。

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