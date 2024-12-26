4大男神演員全上榜「最爛演技」！　毒舌評語：讓人想逃出電影院

記者張筱涵／綜合報導

由韓媒《體育京鄉》進行的覆盆莓獎，第8屆邀請到51位電影記者以每人3票的形式，選出「最差作品」、「最差演技」、「最差態度」。其中「演技最差」出現了值得一提的情況，票數第二多的竟是「空缺」，原因是他們認為疫情後的電影界已十分低迷，有出作品就該鼓勵。

第四名：《路基完》宋仲基、《窺鏡》宋承憲 各7票

▲《路基完》宋仲基為第四名。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



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宋仲基在電影《路基完》中飾演為了尋找希望而前往比利時的脫北者「基完」，但表現不佳。影評記者們指出原因，「演技挑戰雖多，但毫無記憶點」、「脫北者的方言表演缺乏真實感」、「情感線生硬」。

▲《窺鏡》宋承憲並列第四名。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



宋承憲則因在《窺鏡》中飾演魅惑角色卻不及搭檔表現而被批評。評論包括：「在曹汝貞和朴智賢精彩的對戲中，他的表演成了電影的『破綻』」、「不自然的機械化表現破壞了其他演員建立的情感」。

第三名：《寂噤計畫》朱智勳 8票

▲《寂噤計畫》朱智勳為第三名。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



朱智勳在《寂噤計畫》中飾演既魯莽又貪財的拖吊車司機「趙博」，他的演技被批評「過於誇張，令人出戲」，電影記者們分別表示「演技風格讓人想逃出電影院」、「過度誇張表現毀了角色」、「每次登場都讓人想『他在幹嘛？』」

第二名：空缺 10票

今年的第二名意外地是「空缺」，《體育京鄉》認為這反映出疫情後電影業的低迷現狀。因為電影記者們認為，能夠在艱難的環境下推出作品本身已值得鼓勵，甚至有人表示：「今年太難了，能上映就應該給掌聲。」

第一名：《超完美暗殺隊》姜棟元 11票

▲《超完美暗殺隊》姜棟元。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



姜棟元在電影《超完美暗殺隊》中飾演設計謀殺場景的角色「榮日」，然而表演卻被批評為「情感不足」，無法與觀眾產生共鳴。他以11票高居「最差演技」榜首，許多評審直指他的表現未達期待：「演技始終如一，情感無法爆發，讓觀眾感到生硬且疏離」、「缺乏進步，是電影失敗的最大原因」、「偶爾演得像樣，但大部分時間又顯得生硬」、「讓人懷疑21年的演藝生涯還能否帶來驚喜」、「讓人失望的表演讓電影成為票房毒藥」。