記者張筱涵／綜合報導

由韓媒《體育京鄉》進行的覆盆莓獎，第8屆邀請到51位電影記者以每人3票的形式，選出「最差作品」、「最差演技」、「最差態度」，其中「最差作品」的討論度超高，大咖雲集的電影也登上榜單。

第四名：《夢境》、《亡名之徒》、《心葬》 各10票

▲《夢境》大咖雲集。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



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《夢境》是由湯唯、朴寶劍、裴秀智、鄭有美、崔宇植、鮑起靜、崔武成、成炳淑等豪華卡司所參演的電影，但電影記者們認為「空有畫面，無故事」，票房僅達62萬人次。

▲《亡名之徒》由趙震雄與金喜愛主演。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



《亡名之徒》是由趙震雄與金喜愛主演的犯罪片，因老套的劇情與平庸的表現，觀眾人次僅達23萬。

▲《心葬》於11月14日在韓上映。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



恐怖片《心葬》由朴新陽、李民基、李蕊擔任主演，因粗糙的故事結構和不合邏輯的劇情，最終僅吸引20萬人次入場。

第三名：《寂噤計畫》 11票

▲《寂噤計畫》製作費高達台幣5億元。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



災難片《寂噤計畫》以11票位列第三，描述一群人因濃霧車禍與失控實驗犬而展開求生的故事。雖然集結朱智勳、李善均、金希沅、朴柱炫等明星演員，製作費更高達韓幣200億元（約台幣5億元），但因劇情老套、表演瑕疵票房僅達68萬人次。電影記者們評價，「耗費巨額製作費，卻毫無亮點」、「內容陳舊，缺乏新意」。

第二名：《亞馬遜活命水》 12票

▲《亞馬遜活命水》是柳承龍與陳善圭主演的喜劇片。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



喜劇片《亞馬遜活命水》由柳承龍與陳善圭主演，講述前射箭選手與亞馬遜戰士的荒誕冒險。儘管陣容堅強，但電影僅吸引60萬人次入場，電影記者們表示「看得讓人想喝胃藥」、「笑點過時」、「種族歧視的表現令人不適」。

第一名：《超完美暗殺隊》 15票

▲《超完美暗殺隊》於5月29日在韓上映。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



李耀燮執導的《超完美暗殺隊》改編自香港導演鄭保瑞的《意外》，講述專門將謀殺偽裝成意外的設計師「榮日（姜棟元 飾）」，因意外事件捲入風波的故事，姜棟元作為票房保證回歸動作片，卻因空洞的世界觀與難以理解的劇情而慘遭滑鐵盧。電影記者們指出「過於依賴主角名氣，無法挽救的空洞故事」、「有好的原作和劇本，最終結果卻是最差的作品」、「龍頭蛇尾」。