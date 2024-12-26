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米可白拍八點檔「洗澡戲」洩超兇上圍！浴室開嗓唱歌：全身在顫抖

記者陳芊秀／綜合報導

女星米可白26日一早曬出浴室照！她正在演出八點檔新戲《好運來》，挑戰飾演一位歌手，直呼這個角色圓了兒時的夢想。而她曬出的照片，身上圍著浴巾，雙峰曲線若隱若現，令網友驚豔「米米這麼辣的嗎？」

▲▼米可白接演八點檔新戲，拍浴室唱歌戲圍浴巾入鏡。（圖／翻攝自IG）

▲米可白演技獲金鐘獎肯定，接新劇挑戰演歌手。（圖／翻攝自IG）

照片中，米可白身上僅圍著一條浴巾，露出鎖骨、香肩，傲人雙峰的曲線悄露性感，手握花灑，浴巾下筆直大腿微彎，站在浴室內準備拍攝一場唱歌的戲份，瞇眼笑容露出白牙，表現出投入演唱的表情。浴室的白色瓷磚牆面與綠框窗戶營造出簡單又真實的氛圍，而一旁的攝影機正對準她，捕捉她的每一個細節。

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米可白坦言，拍攝這場戲時全身顫抖，甚至被導演打趣地問「唱歌是你的死穴嗎？」她笑著回應：「這應該是我人生最大的瓶頸。」她拍這場浴室唱歌戲做好心理建設，內心有兩個聲音，一個告訴自己要專注在表演中享受當下，另一個則提醒她，即使歌聲不完美，也能激勵觀眾。儘管感冒導致聲音沙啞，仍鼓起勇氣完成了表演，並直言：「每次開口大家都笑慘了」。

▲▼米可白接演八點檔新戲，拍浴室唱歌戲圍浴巾入鏡。（圖／翻攝自IG）

▲米可白拍浴室唱歌戲圍浴巾入鏡。（圖／翻攝自IG）

一大早就透露出班拍戲的米可白，浴室照驚艷不少網友，限動放上她唱歌的片段，戲裡她一邊唱歌，發現窗戶外冒出人影，大受驚嚇。而網友留言稱讚「妳真的好美啊」、「我對米米的歌聲深具信心」、「性感女神」、「辣」，也有人以愛心符號刷屏支持她。

【米可白全文】

這次的角色 要挑戰當一個歌手，我第一個想法是 #好運來 也太有勇氣了。還記得小時候 我的願望就是長大當一個歌手⋯謝謝民視讓我圓夢

當天拍攝浴室唱歌的戲，我全身都在顫抖～導演還是 「米米唱歌是你的死穴嗎」⋯我就說：「這應該是我人生的最大的瓶頸」～

做好滿滿心理建設⋯我心裡有2個聲音～告訴自己 1.你是個演員 好好享受在表演 & 2.我的歌聲如果不是那麼好聽 ，但也能激勵大家⋯

於是 ～我開口唱了第一句～沒有害怕沒有畏懼 ，這幾集都有唱歌的戲～但我感冒聲音⋯超像鴨子⋯每次開口大家都笑慘了⋯常常破音⋯再麻煩大家看播出 多多包涵，評語 ～手下留情

#早安 #我要出班了

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