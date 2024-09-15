周杰倫陸體育場開唱暴雨「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光

周杰倫 中國 深圳 演唱會

買最貴的票，淋最大的雨！遙遙領先 pic.twitter.com/ZYTqTyraUd — Otto Huang  (@OttoHuang120) September 13, 2024

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫日前宣布成為大巨蛋第一位開唱的藝人，讓粉絲興奮不已。近日在大陸深圳舉辦連續4天演唱會，卻發生因為暴雨不斷，演唱會頂端遮雨棚造成了大型瀑布的奇觀，有粉絲拍下影片PO網，立刻引發熱烈討論。

▲周杰倫體育館開唱遇暴雨。（圖／翻攝自X／Otto Huang）



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周杰倫13日在深圳開唱，不巧遇上大暴雨，半露天的運中心體育場搖滾區成了首當其衝的「重災區」，即便有發放雨衣，但搖滾區粉絲仍是相當狼狽，有粉絲自嘲地說：「買最貴的票，淋最大的雨。」而由於看台區有一半的遮雨棚遮擋，暴雨傾倒而下時，造就壯觀的「大型瀑布」奇觀，不少人引用周杰倫的歌詞開玩笑：「雨下整夜，我的愛溢出就像雨水。」

▲周杰倫體育館開唱遇暴雨。（圖／翻攝自X／Otto Huang）



周杰倫上週宣布將在12月上旬在大巨蛋舉辦睽違7年的演唱會，也成為第一位在大巨蛋舉行專場演唱會的歌手，雖然票價、日期還沒有官宣，但網路上立刻出現大批黃牛代購，最貴一張被喊價到62000元，還有各種奇異的抽獎活動，甚至臉書、IG還有假冒主辦單位徵人的廣告，對此，杰威爾也提醒：「周杰倫『嘉年華』台北演唱會的工作人員都已經安排就緒，請大家不要受騙。」

