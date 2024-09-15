小鬼過世4週年…KID曬《空笑夢》MV圖！　吐思念：永遠的小隊長

記者王靖淳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，好友KID（林柏昇）事後將兩人先前合作的《我不是空笑夢》MV完成，今（15）日他也在社群發文附上MV封面圖，表達對好友離世的思念之情，「謝謝永遠的小隊長。」

▲KID與黃鴻升有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID（林柏昇）在好友小鬼（黃鴻升）去世前，曾答應要幫對方拍《我不是空笑夢》MV，MV除了由KID主演，還找來KID爸媽、坤達、張雅惟等人特別演出，之中藏了許多彩蛋及巧思。KID今（15）日發文附上MV封面圖，表達對黃鴻升深深的感謝和懷念，並稱呼對方為「永遠的小隊長」，同時也表示，自己計劃再次聽這首歌曲「666遍」。顯示出兩人之間深厚的友誼與合作時的美好回憶。

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▲KID發文思念黃鴻升（小鬼）。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



事實上，KID與小鬼因節目《綜藝玩很大》熟識，在他服兵役期間，小鬼還義氣代班《星光雲！RUN新聞》節目，並在他一退役就雙手奉還主持棒。不料，小鬼在2020年9月突然猝逝，讓各界悲痛不已，身為好友的KID更是哭了無數次，就連主持追思音樂會時都忍不住淚崩。如今KID發文思念好友，讓不少粉絲看完之後感到相當鼻酸及不捨。