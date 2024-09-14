外送員1舉動「食物全泡湯」！短今哭訴惡劣：等1小時什麼都吃不到

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她14日便在社群網站氣憤透露，遇到了「最惡劣的外送員」，並附上3張餐點的最後身影照，「什麼都吃不到。」

▲短今淚訴遇到最惡劣的外送員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今在Instagram限時動態解釋，她訂餐後有備註「放在家門口」，但外送員以「停車不方便」為由，請她自行前往警衛室領取餐點，只是到最後「我還是麻煩他幫我放門口」。

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▲短今的餐點最後全泡在飲料裡。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



沒想到，外送員直接將餐點掛在門把上，短今無奈地說，想也知道餐點在開門瞬間就會全部掉到地上，「瞬間泡在飲料裡面…等了快一小時，什麼都吃不到」，並附上3個掉淚的表情符號，顯見她的心情。

▲短今等了快一小時什麼都沒吃到。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今的餐點原本被掛在門把上，但就在她開門的瞬間，袋子瞬間掉到地上，還流出一些液體，打開一看，餐點也都不幸泡在飲料裡了。

短今IG全文：

這真的是我遇過最惡劣的外送員,我的備註寫放在家門口, 他請我自己去警衛室拿,因為停車不方便,我還是麻煩他幫我放門口,沒想到餐點直接掛在門把上,想也知道一開門就會全部掉地上,果然餐點瞬間泡在飲料裡面,等了快一小時什麼都吃不到