鍾欣凌擔任三立「台灣真英雄」宣傳大使 拍短片秒落淚

記者葉文正／台北報導

歷時一年籌備，為傳遞社會正面能量，內政部指導，台灣真英雄執行委員會、與三立電視慈善基金會共同主辦，「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」，徵選正熱烈進行，活動宣傳大使正式曝光，邀請到多次獲得金鐘獎肯定的金鐘視后，也是入圍今年第59屆金鐘獎兒少節目主持人的鍾欣凌出任。

▲鍾欣凌演技精湛。（圖／三立提供）

鍾欣凌一向給人幽默、討喜、具有社會關懷的感受，形象正面且溫暖，這次欣然接受邀請，更特別安排時間拍攝宣傳影片，鍾欣凌說「很高興有這樣的活動，我覺得正向的力量還是非常需要的」，「讓這些英雄他們平常做的事情，可以被大家看見」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾欣凌擔任宣傳大使。（圖／三立提供）

鍾欣凌說因為做節目，有機會在很多地方，看到很美的人，「有一位超人醫生徐超斌，自己身體有恙，還是一輩子致力為台東南迴匱乏的醫療努力；在小琉球有人為了環保、創造兌幣換餐具讓大家響應生活減塑；還有位大沐老師用『打造獨木舟』這樣的課程，無論特教孩子、或青少年更生人，都耐心啟發他們對人生新的理解，我覺得這些人、這些事都很動容」，鍾欣凌說，衷心希望這些人都來參加徵選，拍攝影片過程或許那些畫面歷歷在目，其中一場需要落淚演出，鍾欣凌只短短幾分鐘真情流露、完美呈現，讓人見識她對工作敬業專業的態度。

影片中說著「什麼是英雄？英雄就是讓自己發光，讓周圍的人幸福」，讓鍾欣凌很有感觸，「我們身邊的人可能就是我們的英雄，包括我們自己也可能是別人的英雄」，希望台灣真英雄這個活動，感謝一直對這個世界默默努力付出的人，也讓每個人為世界努力的能力都被喚醒，主持兒少節目多年的鍾欣凌也說，獲得台灣真英雄表彰的事蹟，之後應該都是給下一代很棒的教材。

鍾欣凌期待影片上架之後，有更多值得被表彰的人，都可以盡快上網踴躍報名，報名時間即日起到9月30日截止，2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄徵選的方式，除了自行報名，也開放社會各界為人推舉，跨界專業評審團將選出12位台灣真英雄，於12月21日頒獎典禮上公開表彰。