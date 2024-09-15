贈獎／金在中9／21台北開唱　《ETtoday》送你去看演唱會

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金在中即將在9月21日來臺與粉絲們見面，並帶來Live Band以及全新專輯《FLOWER GARDEN》與大家分享，《ETtoday》送歌迷去看演唱會，只要參加活動就有機會親臨現場，一睹金在中風範。

▲金在中台北開唱，《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／Hakuna Matata、OCT.entertainment提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金在中出道20週年紀念正規專輯《FLOWER GARDEN》終於發行，其中收錄多種曲風的作品，其中歌曲〈Glorious Day〉表達對粉絲的感激，然而追求完美的他，在正式回歸日的前2天，發現專輯歌詞本中有錯字，因此決定銷毀了8萬份已經完成的歌詞本，只因為他知道粉絲會因為他參與了作詞，而在聽歌曲時閱讀歌詞本，雖然也可以用其他方式補救，但金在中還是主張全數重新印製，只為帶給粉絲最值得珍藏的完美專輯。



在各領域中都非常活躍，金在中承諾將帶給臺灣粉絲最驚喜的舞台，本次場館的舞台設計特別增加延伸台，讓他能夠盡可能地靠近所有粉絲。另外，主辦單位為了克服交通不便問題，提供相當密集的接駁車班次，也提供行李寄放處讓大家能夠更方便。

▲參加APP贈獎活動，即有機會去看金在中演唱會。（圖／Hakuna Matata、OCT.entertainment提供）



《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》in TAIPEI將於9月21日在新北市工商展覽中心登場，金在中帶來了許多福利，包含彩排觀賞、團體合照、親簽海報、會後歡送、照片小卡以及官方海報等等，許願與粉絲再度過下一個20年，門票於KKTIX全面啟售。快點我抽票去＞＞＞

【2024金在中世界巡演IN TAIPEI活動資訊】

2024金在中世界巡演IN TAIPEI

★演出時間：2024/9/21（六）17：00 （以現場實際狀況為準）

★演出地點：新北市工商展覽中心

★演出地址：新北市五股區五權路1號



【星光雲APP贈票_活動內容】

◎活動時間：2024/9/15～9/19（四）22:00

◎得獎獎項：20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN雙人門票（限量5組）。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

※ 活動小組將會於9/20（五）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。

詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】

※中獎者於當天活動現場領取票券

兌換日期：2024/09/21(六)

兌換時間：16:00 - 17:00(逾時不候)

兌換地點：新北市工商展覽中心 服務台 (新北市五股區五權路1號)

※此活動贈票無法參加福利內容抽獎 ※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。

※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。

※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。

※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力



【星光雲APP贈票_步驟說明】



【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。



【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口(2)； 立馬進入星光雲APP【金在中 LIVE TOUR 】演唱會門票贈票 (3)，填留資料，馬上行動！



【步驟3】

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

