Ozone邀「韓神級大師操刀編舞」　卻被操到累爆

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone在成團2週年當天推出首張專輯《New Moon》，專輯中完整呈現Ozone在音樂周期中的成長與蛻變，而全新主打歌〈一起看月彎彎〉挑戰從未嘗試過的古風曲風，融合現代舞曲元素，還特別邀請到韓團SEVENTEEN、TWICE、GOT7、STRAY KIDS等御用神級編舞大師崔容俊為Ozone操刀編舞，打造充滿詩意又震撼的「拉弓舞」。

▲Ozone推出首張新專輯《New Moon》。（圖／索尼提供）

Ozone在9月13日成軍兩周年前夕，特別在線上舉辦「一起慶祝2週年看月彎彎」發片派對，提前陪粉絲過中秋，一起賞月和烤肉，6位成員為了吃烤肉大玩遊戲，也透過遊戲回顧這兩年完成一個接一個挑戰，還特別搶先展現一段〈一起看月彎彎〉的帥氣舞蹈，佳辰和煥鈞更不計形象，穿著粉紅碎花圍裙大跳「嫦娥版」的月彎彎舞。他們也期許不斷提升Ozone的戰鬥力、在未來能站上更大的演出舞台。

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隊長祖安一看到這個舞蹈時就說：「這次的畫面感真的非常強烈，我覺得大家一定會驚豔！」佳辰說：「這次的舞蹈我們被要求像流水一般的絲滑，然後又要是那種流水必須是有力道的。」煥鈞補充說：「整首歌就是會有柔中帶鋼的感覺，有點武術感。」

▲Ozone歡慶成團兩週年。（圖／索尼提供）

Ozone首次挑戰剛柔並濟的舞蹈，舞蹈難度再次提升，但因為行程滿檔，要在有限的練舞時間完成練舞，子翔說：「這次練習的時間比之前短，就是一個禮拜的時間，我們挑戰極限！」Ozone特別空出一個禮拜練舞，天天練超過6小時，文廷笑說：「時間被濃縮，但是很棒的體驗！」雖然從演唱會時，他們體力已大幅提升，但每跳完一次氣喘吁吁，不過他們仍樂此不疲，哲言說：「我們這次對於舞蹈呈現有了更多思考，會去想如何讓舞蹈跟畫面是更融為一體，去做更好的舞蹈展現。」