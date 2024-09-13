藝人唐琪與肺腺癌共存9年不用開刀　蛋糕店全收錢也被拿走

記者葉文正／台北報導

82歲女星唐琪今天參加資深藝人中秋聯歡餐會，過去她曾是演員，也創辦知名的「花旗蛋糕」，但9年前罹患肺腺癌，也有帕金森症後群，蛋糕店已交棒，不過今天她表示：「蛋糕店是有傳承，但是錢都沒有拿到，沒關係我就是心情開心就好。」

▲唐琪氣色相當好，與肺腺癌共存。（圖／記者葉文正攝）

唐琪的一對兒女與一個外孫都住在美國，唐琪表示：「疫情前我還連去四趟美國，跟兒女們相聚，大半都是我飛過去看他們，因為他們都要工作，那我現在就是學習與自己共處。」

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▲唐琪透露錢都沒拿到。（圖／記者葉文正攝）

唐琪表示，9年前檢查出肺腺癌後，有嚇到自己，但後來連看兩個醫生，發現肺腺癌需開刀的部位無法動刀，如果開刀將會影響到呼吸，醫生勸她：「妳已經這個年紀了，就跟它共存即可。」讓唐琪頓時放心不少，現在與癌細胞和平共存，也不需要吃任何藥物治療。

而她畢竟上了年紀，也有帕金森的症狀，今天到餐會現場，一度還找不到自己的皮包跟手機，不過完全沒上妝的她，氣色相當好，看不出是82歲的奶奶，她自己也覺得很有趣，還說可能是保持好心情的關係。

「國民奶奶」唐琪過去演過《流星花園》、《惡魔在身邊》等偶像劇，40多年前她將美國藝術蛋糕引進台灣，成為藝人中有斜槓身分的先驅，但8年前因罹患肺腺癌零期，讓她一度中斷花旗蛋糕店的營運，今年初才重新開張，去年她現身力挺陳鴻，自曝因罹患帕金森症候群，計畫將把花旗蛋糕交由年輕人接棒。但她說，有傳承給年輕人，但錢都沒有拿到，「我也沒那麼計較，就開心過生活即可。」