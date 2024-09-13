閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans因製作人閔熙珍捲入公司內鬥，11日開直播表態，喊話要求母公司HYBE將閔熙珍復職，期限為本月25日，此舉也引起外界猜測她們屆時可能會堅決離開公司，因此讓違約金也成了討論話題之一。

▲▼NewJeans（上圖）為了閔熙珍（下圖）槓上HYBE。（圖／翻攝自YouTube、閔熙珍IG）



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綜合韓媒報導，隨著NewJeans直播表態後，HYBE股價也受到影響，法界人士認為NewJeans若提出合約訴訟，勝訴可能性不高，因為並沒有明確的違約事由。不過，若NewJeans借助外部投資者的資金，即有可能支付違約金並解除合約。

業內人士估計，若要解除合約，NewJeans 須支付約韓幣5000億元（約台幣125億元）的違約金。不論結果如何，HYBE和NewJeans之間的矛盾都對彼此造成不小的影響，即使NewJeans繼續留在ADOR，成員與管理層之間的摩擦也難以修復，不可避免地會影響團隊運作，而若選擇分開，可能會走上漫長的訴訟期，且面臨巨大的經濟損失。

另外，HYBE代表理事李在相（音譯）在臨時股東大會上，針對NewJeans於11日提出的要求表示：「我們將根據原則，冷靜應對。」

▲HYBE的應對也成關注焦點。（圖／翻攝自HYBE官網）