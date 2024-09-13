成宮寬貴沉寂8年復出了！傳拍串流劇回歸…資深大咖：一直相信會再見

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星成宮寬貴被爆復出拍戲！他2016年遭友人爆料染毒，儘管驗尿自清仍形象重創，為此引退演藝圈，用回本名「平宮博重」，沉寂8年來復出傳聞不斷，目前傳出他正在拍攝串流平台的劇集。

▲成宮寬貴沉寂8年傳復出，正在拍串流劇集。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，成宮寬貴正在拍攝串流平台劇集，「藉由這部作品成為回歸的開端，之後預計會有一連串的戲劇演出」。而他2016年被爆染毒、性取向也遭到曝光，當時震驚娛樂圈，他宣布引退時表示「我現在只想馬上從這個演藝圈中消失。」隨後他以「平宮博重」開設IG，至今超過67萬粉絲追蹤，每次更新動態都仍是日網關注焦點，外界最好奇是否復出戲劇圈。

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現年41歲的成宮寬貴，過去常在日劇、日本電影演出重要角色，陷入染毒風波後沉寂長達8年。他的代表作之一是演出長壽刑事推理劇《相棒》，曾是男主角水谷豐搭檔辦案，水谷豐去年發表的自傳書中提到他引退一事時，內容寫道：「真的很遺憾。他有專程與我聯繫，並說『結果事情變成這樣了，真的非常感謝您』，他選擇了自己的道路……我一直相信，我們會再次見面的那一天終會到來。」

爆料者表示，成宮寬貴復出拍戲一事，應該有告知水谷豐，「而最令人期待的，莫過於成宮是否會再次回到《相棒》的舞台。如果電視台內部調整順利，這完全是有可能的。」