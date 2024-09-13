記者陳芊秀／綜合報導

香港混血歌手黎愛蓮（Irene Ryder）於9月1日離世，享壽75歲，女兒在她的官方社群網站發文證實。她是武打明星「火雲邪神」梁小龍的前妻，生前曾遭歹徒潑強酸毀容，星途中斷又離婚，更因此罹患憂鬱症。

▲黎愛蓮逝世享壽75歲。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

黎愛蓮是中英混血兒，爸爸是英國人，五官深邃，早年唱西洋流行歌曲出道，後來進軍影壇，與梁小龍相戀，1975年結婚，然而婚後第4年，從住家出門時，遭歹徒用強酸潑淋，造成頭部及背部灼傷，導致毀容，事件震驚演藝圈。她因此不得不離開樂壇，在一年多內接受近20次植皮、磨皮等整容手術，耗費破400萬港幣（約台幣1646萬元），夫妻倆於1980年代初離婚。

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該起事件令黎愛蓮身心飽受折磨，因此罹患憂鬱症，多次萌生輕生念頭，隨後消失演藝圈。相隔15年後，她透過演唱會復出舞台。

好友車淑梅透過社群網站發文，提及接到黎愛蓮女兒的來電告知離世消息，並引述女兒的話「母親是很安詳的離去，她也抑鬱了大半生……」、「9月1日我在醫院陪着她，我感覺到她慢慢要走了，我向她笑說，黎小姐你已經三天沒有吸煙了，她聽到了也即寬容的笑了，我在她耳邊說，你要記住這個表情和肌肉，你好靚（美），你真的好靚（美）……」。網友輪番湧入留言哀悼。

黎愛蓮的喪禮將於10月4日設靈，採用天主教儀式進行，10月5日出殯，長眠地選在柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。

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▲女兒發黎愛蓮訃聞。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

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