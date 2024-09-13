ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭潑強酸毀容身心重創！混血女星黎愛蓮逝世…女兒耳邊喚：要記住妳好美

記者陳芊秀／綜合報導

香港混血歌手黎愛蓮（Irene Ryder）於9月1日離世，享壽75歲，女兒在她的官方社群網站發文證實。她是武打明星「火雲邪神」梁小龍的前妻，生前曾遭歹徒潑強酸毀容，星途中斷又離婚，更因此罹患憂鬱症。

▲▼黎愛蓮逝世享壽75歲。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

▲黎愛蓮逝世享壽75歲。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

黎愛蓮是中英混血兒，爸爸是英國人，五官深邃，早年唱西洋流行歌曲出道，後來進軍影壇，與梁小龍相戀，1975年結婚，然而婚後第4年，從住家出門時，遭歹徒用強酸潑淋，造成頭部及背部灼傷，導致毀容，事件震驚演藝圈。她因此不得不離開樂壇，在一年多內接受近20次植皮、磨皮等整容手術，耗費破400萬港幣（約台幣1646萬元），夫妻倆於1980年代初離婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該起事件令黎愛蓮身心飽受折磨，因此罹患憂鬱症，多次萌生輕生念頭，隨後消失演藝圈。相隔15年後，她透過演唱會復出舞台。

好友車淑梅透過社群網站發文，提及接到黎愛蓮女兒的來電告知離世消息，並引述女兒的話「母親是很安詳的離去，她也抑鬱了大半生……」、「9月1日我在醫院陪着她，我感覺到她慢慢要走了，我向她笑說，黎小姐你已經三天沒有吸煙了，她聽到了也即寬容的笑了，我在她耳邊說，你要記住這個表情和肌肉，你好靚（美），你真的好靚（美）……」。網友輪番湧入留言哀悼。

黎愛蓮的喪禮將於10月4日設靈，採用天主教儀式進行，10月5日出殯，長眠地選在柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼黎愛蓮逝世享壽75歲。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

▲女兒發黎愛蓮訃聞。（圖／翻攝自臉書／黎愛蓮）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2土撥鼠打架搭肩左右互推　神同步探頭！網：跳探戈？

推薦閱讀

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

恭喜！聖結石宣佈老婆懷孕　結婚9年升格當爸

恭喜！聖結石宣佈老婆懷孕　結婚9年升格當爸

一片紙尿布損失20萬！侯怡君長照73歲母「車門被撞爛」警局做筆錄

一片紙尿布損失20萬！侯怡君長照73歲母「車門被撞爛」警局做筆錄

NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇

NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光

排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光

天橋上拍MV「驚見女子輕生」　邦喬飛上前救人…監視器全程拍下！

天橋上拍MV「驚見女子輕生」　邦喬飛上前救人…監視器全程拍下！

林明禎不認緋聞親發聲「只是朋友」！　笑回：對感情比較保守

林明禎不認緋聞親發聲「只是朋友」！　笑回：對感情比較保守

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

恭喜！聖結石宣佈老婆懷孕　結婚9年升格當爸

一片紙尿布損失20萬！侯怡君長照73歲母「車門被撞爛」警局做筆錄

NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黎愛蓮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 訂婚小7歲《惡靈古堡》男友！　海爾希甜喊「未婚夫」
  2. 小孟老師／9月13日星座運勢　巨蟹：讓我一個人靜靜
  3. 吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」
  4. 《王之國》安世河捲霸凌遭換角！製作方曝考量　公司已提告爆料者
  5. 天橋上拍MV「驚見女子輕生」　邦喬飛上前救人…監視器全程拍下！
  6. IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻
  7. NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇
  8. 林明禎不認緋聞親發聲「只是朋友」！　笑回：對感情比較保守
  9. 陳美鳳心疼江蕙獨自抗癌　親揭天后真實面
  10. 《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366