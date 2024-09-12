ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓新生代人氣女團NewJeans 11日瞞著公司，另外開設新的YT頻道開直播，闡述自製作人閔熙珍與HYBE爆發矛盾以來，成員們的立場與想法，要求HYBE方在這個月底前將她們所屬的子公司ADOR恢復原狀，其中Hanni爆料在公司走廊遭經紀人公然「無視」的霸凌行徑，引起熱議，對此，韓媒12日揭露該經紀人屬於ILLIT團隊。

▲無視Hanni事件的經紀人被韓媒揭發是ILLIT團隊。（圖／翻攝自NewJeans ILLIT X）

▲無視事件的經紀人被韓媒揭發是ILLIT團隊。（圖／翻攝自ILLIT X）

根據韓媒《韓國經濟》報導，外界猜測NewJeans這次發出最後通牒，最終甚至可能考慮解約，市場已經開始關注違約金的問題及其金額。在直播中，成員Hanni提到，自己在公司大樓走廊遇到其他團藝人，雙方互打招呼，隨後經紀人竟然在她面前直接指使該團成員「別理她」，報導內容指出，這起事件發生在6月，當時正值閔熙珍勝訴後不久，當事人正是ILLIT及其經紀人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲無視Hanni事件的經紀人被韓媒揭發是ILLIT團隊。（圖／翻攝自NewJeans ILLIT X）

▲NewJeans 11日開直播槓上HYBE。（圖／翻攝自NewJeans X）

NewJeans的父母在得知此事件後，擔心成員會持續遭到公司內部排擠，因此當時曾聯繫ADOR和HYBE高層，希望能和平解決此事。然而，由於雙方對事件的解讀不同，最終未能化解爭端。HYBE方表示，根據監視器畫面，沒有發現經紀人做出該言論的證據，這件事的不了了之，在公司內進一步發酵，不滿與擔憂累積在成員們心中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

爸媽在忙！4歲哥「1打2」　左右開弓安撫大哭雙胞胎

推薦閱讀

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NewJeans, 閔熙珍, HYBE, ILLIT

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 米可白克服恐水「10天學會游泳」　同框孫綻放閃：他每次都沒缺席
  2. 《花邊教主》女星「胸只貼2膠帶」現身！　雙球＋6塊肌全放送
  3. 黃子韜出賣未婚妻獵奇照慶生！　嗨喊「很藝術感」徐藝洋反應曝光
  4. 火星人「刪國旗」滅火失敗？深圳演唱會疑遭取消　粉絲驚資訊消失
  5. 剛爆「合約到期就分手」泰勒絲放閃破謠言　凱蒂佩芮台上熱吻老公
  6. 排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光
  7. 影帝臭嘴性騷擾「過程全被錄下」　看到女孩開黃腔：她會高潮
  8. 直擊／Rain東區「放送簽名」記者為他尖叫　現身「說1句話」快閃
  9. 正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉
  10. Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366