排擠Hanni的是lLLIT經紀人！韓媒揭「打招呼事件內幕」時間軸曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓新生代人氣女團NewJeans 11日瞞著公司，另外開設新的YT頻道開直播，闡述自製作人閔熙珍與HYBE爆發矛盾以來，成員們的立場與想法，要求HYBE方在這個月底前將她們所屬的子公司ADOR恢復原狀，其中Hanni爆料在公司走廊遭經紀人公然「無視」的霸凌行徑，引起熱議，對此，韓媒12日揭露該經紀人屬於ILLIT團隊。

▲無視事件的經紀人被韓媒揭發是ILLIT團隊。（圖／翻攝自ILLIT X）

根據韓媒《韓國經濟》報導，外界猜測NewJeans這次發出最後通牒，最終甚至可能考慮解約，市場已經開始關注違約金的問題及其金額。在直播中，成員Hanni提到，自己在公司大樓走廊遇到其他團藝人，雙方互打招呼，隨後經紀人竟然在她面前直接指使該團成員「別理她」，報導內容指出，這起事件發生在6月，當時正值閔熙珍勝訴後不久，當事人正是ILLIT及其經紀人。

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▲NewJeans 11日開直播槓上HYBE。（圖／翻攝自NewJeans X）

NewJeans的父母在得知此事件後，擔心成員會持續遭到公司內部排擠，因此當時曾聯繫ADOR和HYBE高層，希望能和平解決此事。然而，由於雙方對事件的解讀不同，最終未能化解爭端。HYBE方表示，根據監視器畫面，沒有發現經紀人做出該言論的證據，這件事的不了了之，在公司內進一步發酵，不滿與擔憂累積在成員們心中。