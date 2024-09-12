記者吳睿慈／台北報導

南韓新人男團ALL(H)OURS由JYP娛樂前副社長趙海成所打造，他們1月出道時被封為「Stray Kids表弟團」，12日首度來到台灣，即將在週末活動與粉絲見面，分別在台北、台中都有快閃街頭活動。7人今接受媒體聯訪，他們表示很榮幸受封「Stray Kids表弟團」，隊長Kunho出道前就是HAN的粉絲，兩人還曾一起拍舞蹈挑戰影片，他直呼「超緊張，雖然有努力逗笑我，但我一整個僵住」，Xayden則稱讚他是「最成功的粉絲」。

▲ALL(H)OURS每個人都具備旋轉技能，只是當時練旋轉練到吐。（圖／COME ON JKSSP提供）



ALL(H)OURS每個成員都經過嚴格受訓出道，過去官方曾釋出他們只有穿短袖並在零下9度的室外唱跳，Kunho解釋：「多虧了那些訓練，才能有現在的我們。」7人都具備旋轉兩圈以上的技能，「黃金忙內」ON:N是最能轉的人，不過，隊長Kunho也透露，當時在練旋轉時，整整2個小時都在轉，確實有人因此吃不消而吐了，至於誰最不擅長轉圈？他們口徑一致笑喊：「這是秘密！」

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▲ALL(H)OURS被封為「Stray Kids表弟團」。（圖／COME ON JKSSP提供）



他們與JYP娛樂有著一段淵源，現在的公司社長是JYP前副社長趙海成，因此被封為「Stray Kids表弟團」。7人把Stray Kids設為楷模，出道以來，打歌活動期曾與前輩重疊一週，Kunho還與前輩合作舞蹈挑戰短片，當時對方拍拍他們的肩應援「加油」，令他們非常感動。其中，Kunho是HAN的粉絲，「以前在電視上看到他，沒想到現在還能一起跳舞，我就很緊張，前輩雖然跟我開玩笑想逗笑我，但我反而更僵住了。」

ALL(H)OURS全員都是出訪台灣，事前有看到夜市美食，「黃金忙內」ON:N直呼很想吃珍奶、小籠包、雞排，下週即將中秋節，Youmin舉起手表示要挑戰5顆蛋黃酥，但得知一顆熱量約莫250卡，所有人露出驚訝表情，他才改口：「那我吃3顆就好。」

▲Minje（左二）是團內冒失鬼。（圖／COME ON JKSSP提供）



他們也選出隊內的「冒失鬼」是Minje，就在今天（12日）早上，7人準備出發來台時，Hyunbi才親眼目睹Minje的冒失實錄，他在穿鞋子時順手就把耳罩耳機放在腳邊離開，不斷提問「我的耳機呢，我的耳機呢」，讓Hyunbi哭笑不得。甚至有一次Minje還把護照放在飛機上，所幸有找回來，所有人捧著心臟幽默回答「還好不是今天」。

首次來到台灣，ALL(H)OURS向台灣Min(ut)e（粉絲名稱）喊話「一起創造美好的回憶吧」，即將在台北、台中舉辦街頭快閃、簽售會等活動，首次與粉絲互動。