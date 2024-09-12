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剛爆「合約到期就分手」泰勒絲放閃破謠言　凱蒂佩芮台上熱吻老公

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇音樂盛事「MTV 音樂錄影帶大獎」（MTV Video Music Award，簡稱VMAs）在台灣時間12日上午於紐約州的瑞銀體育館（UBS Arena）舉行。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）抱回7項，不僅是本屆最大贏家，領獎時更甜謝男友，打破先前兩人是「契約情侶」的荒唐流言。

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）。（圖／路透社）

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲抱回7項，是本屆最大贏家。（圖／路透社）

泰勒絲也成為首位5度拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶 」的歌手，更以生涯累積30座，刷新歷史成為VMAs史上獲獎數最多的歌手。即將於下週推出全新專輯《143》的天后凱蒂佩芮（Katy Perry）則獲頒最高殊榮「音樂錄影帶先鋒獎」，同時帶來10分鐘歷年金曲串燒演出，更吊鋼絲在空中漂浮開唱，誠意十足。

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泰勒絲和巨星馬龍合作的《Fortnight》拿下當晚第一個頒發的獎項「最佳組合音樂錄影帶」，由於典禮日期為美國時間11日，泰勒絲在發表得獎感言前，特別先向 911 事件罹難者致意：「今天早上9月11日在紐約醒來，我一直在思考23年前發生的事情，所有失去摯愛的人，和我們失去的每一個人。這是今天最重要的事，今晚發生的所有事情都排在它之後。」

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）。（圖／路透社）

▲泰勒絲以生涯累積30座，刷新歷史成為VMAs史上獲獎數最多的歌手。（圖／路透社）

在二度上台領壓軸大獎「年度最佳音樂錄影帶」時，泰勒絲分享了在拍攝MV的過程中，球星男友 Travis Kelce總是會在拍攝喊卡之後，給予熱情歡呼，她甜蜜說道：「這個人做的每一件事都充滿了幸福、歡樂和魔力，所以我想感謝他為我們的拍攝增添了這些元素，因為我會永遠記住這些。」

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）。（圖／路透社）

▲凱蒂佩芮除了來領獎，更帶來近10分鐘的歷年經典串燒演出。（圖／路透社）

本屆「音樂錄影帶先鋒獎」得主凱蒂佩芮帶來近10分鐘的歷年經典串燒演出，她先是漂浮在一個環狀裝置中以金曲《Dark Horse》、《E.T.》霸氣開場，更在空中上演翻跟斗的高難度動作；接著迎來大勢饒舌女聲多琪（Doechii）出場助陣，首度獻唱兩人明天要推出的新歌《I’M HIS, HE’S MINE》，緊接著代表作《California Gurls》、《Teenage Dream》、《I Kissed A Girl》和《Firework》連發引起滿滿回憶殺，最後再以新歌《LIFETIMES》圓滿收尾。

演出結束後，由凱蒂佩芮的另一半、知名影星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）頒獎給她，兩人在台上深情熱吻放閃。在致詞時凱蒂感謝身邊團隊、家人以及粉絲一路的支持，同時也藉由分享自身經驗勉勵後輩歌手。

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）。（圖／路透社）

▲奧蘭多布魯（左）頒獎給老婆凱蒂佩芮（右），兩人在台上熱吻。（圖／路透社）

凱蒂佩芮說：「我聽到過很多人說要『這樣做、那樣做、穿少一點、穿多一點、不要剪頭髮』，我之所以能夠站在這裡，很大程度上是因為我學會了屏蔽所有的噪音；這是每一位藝術家，尤其是女性藝術家，必須不斷對抗的。」她強調無論如何，都要對自己和作品保持真實，「去做你天生該做的事，就像我天生要做這件事一樣。」

2024 MTV音樂錄影帶大獎 重點得獎名單

年度最佳音樂錄影帶 VIDEO OF THE YEAR 
泰勒絲（Taylor Swift） ft. 巨星馬龍（Post Malone） 《Fortnight》
 
年度藝人 ARTIST OF THE YEAR 
泰勒絲（Taylor Swift）
 
年度歌曲 SONG OF THE YEAR 
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Espresso》
 
音樂錄影帶先鋒獎 VIDEO VANGUARD
凱蒂佩芮（Katy Perry）

最佳新人 BEST NEW ARTIST 
Chappell Roan
 
年度最佳PUSH演出 MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR 
2024.6月：LE SSERAFIM《Easy》
 
最佳組合音樂錄影帶 BEST COLLABORATION 
泰勒絲（Taylor Swift） ft. 巨星馬龍 （Post Malone）《Fortnight》

最佳流行音樂錄影帶 BEST POP 
泰勒絲（Taylor Swift）

最佳嘻哈音樂錄影帶 BEST HIP-HOP 
阿姆（Eminem）《Houdini》

最佳R&B音樂錄影帶 BEST R&B 
SZA《Snooze》

最佳另類音樂錄影帶 BEST ALTERNATIVE 
班森布恩（Benson Boone）《Beautiful Things》

最佳搖滾音樂錄影帶 BEST ROCK 
Lenny Kravitz 《Human》

最佳拉丁音樂錄影帶 BEST LATIN
安妮塔（Anitta）《Mil Veces》

最佳韓流音樂錄影帶 BEST K-POP 
LISA 《Rockstar》

最佳非洲舞曲音樂錄影帶 BEST AFROBEATS 
泰拉（Tyla）《Water》

最具正能量音樂錄影帶 VIDEO FOR GOOD
怪奇比莉（Billie Eilish）《What Was I Made For》

 

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MTV 音樂錄影帶大獎, MTV Video Music Award, VMAs, 泰勒絲, Taylor Swift, 凱蒂佩芮, Katy Perry

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