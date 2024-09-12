記者潘慧中／綜合報導

阿本（翁瑞迪）從《模范棒棒堂》出道，近年更是不少談話性節目的常客，享有一定知名度。果然，最近前往郵局寄件時，工作人員馬上就認出了他：「感覺這位帥哥好面熟！」

▲阿本去郵局被認出來。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



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阿本當天前往郵局是為了親自寄出抽獎給粉絲的禮物，零偽裝的他立刻被工作人員認出來，他笑著揮手說「妳好」，聽到對方稱讚本人更好看時，他害羞地說了句謝謝。

▲阿本害羞說謝謝。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



聽到郵局人員在討論他是明星時，阿本則是謙虛地說「小明星啦」！離開郵局後，他坦言被認出來很開心，還開玩笑說「該不會越來越紅了吧～喔～真的是～」。

▲阿本謙虛自稱是小明星。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本事後發文時笑說，如果急需自信心的話，可以去一趟郵局、菜市場或早餐店，「可愛的叔叔阿姨們真的稱讚沒在客氣的！每一句對話都是帥哥美女！去一趟心情都好起來了！我就厚臉皮的收下稱讚了！一整天都開開心心耶！」

▲阿本很開心被認出來。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本IG全文：

如果你心情煩悶或是容貌焦慮，還是準備要去試鏡面試急需自信心！請去一趟早餐店、郵局、菜市場！可愛的叔叔阿姨們真的稱讚沒在客氣的！每一句對話都是帥哥美女！去一趟心情都好起來了！我就厚臉皮的收下稱讚了！一整天都開開心心耶！

這影片我本來是要錄我把之前抽獎的獎品（吉伊卡哇）親自寄出的影片！意外變成帥哥療癒之旅！哈哈！