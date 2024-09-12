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金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂和台灣電視公司共同出品《騎吧！哈林小隊》，隊長哈林庾澄慶帶領著卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天共六位成員，一起挑戰18天、1200公里單車環島旅程。節目在第59屆金鐘獎公布入圍囊括「益智及實境節目獎」和「益智及實境節目主持人獎」，以及「節目類節目創新獎」，共入圍三項大獎，這也是哈林庾澄慶暌違23年後再度獲得金鐘獎門票，讓他開心喊：「人在騎，天在看，入圍是應該的！網友也超嗨！敲碗第二季趕快來。

▲哈林(左)和卜學亮相擁而泣。（圖／好看娛樂）

▲哈林(左)和卜學亮相擁而泣。（圖／好看娛樂）

《騎吧！哈林小隊》去年9月1日首播就創下高收視，這次在本屆金鐘強勢入圍共三項大獎，得知入圍好消息，卜學亮亮哥表示：「謝謝評審委員！謝謝也恭喜辛苦的工作伙伴！」節目中的忙內周予天更是開心直說：「非常開心也很感動跟哈林小隊夥伴們的熱血與努力有被大家看見！也很感謝所有幕前幕後辛苦的工作人員，沒有他們就沒有哈林小隊！大家共襄盛舉！」

▲哈林(左)和卜學亮相擁而泣。（圖／好看娛樂）

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▲大夥期待第二季。（圖／好看娛樂）

柯有倫曾隨著《騎吧！哈林小隊》一起騎回故鄉台東富岡，對於能與五位夥伴們一起入圍，他感性說道：「這一輩子能陪哈林哥一起騎車環島已經夢想成真了。沒想到我們付出的努力還得到了這麼大的認同，真是太感動了。rock your life never too late.」

張庭瑚更是興奮表示：「一直以來，都沒想過會以節目主持人的身份入圍金鐘獎！首先要先謝謝哈林小隊的哥哥弟弟們，我們完成了環島挑戰，但我一直深深的相信這並不是旅程的終點，評審們看到了我們，我們的挑戰一定可以延續下去！謝謝好看的貞妮姐還有One哥相信我可以勝任隊內小老弟的角色，也謝謝所有工作人員的努力與付出！謝謝評審看到了我們，這絕對是用意志用汗水換來的入圍！」

曾因腰椎受傷退出演藝圈的彭小刀，提到入圍金鐘首先就是感謝5566的兄弟們，與當年慧眼獨具的經紀人孫總，他說：「有幸成為哈林小隊的一員，有機會一腳一腳踩著我們成長的土地，深深感受各地的美認識不同的人事物，更有幸入圍金鐘，感謝哈林哥和兄弟們、感謝好看娛樂、感謝製作人R1（全明星運動會&哈林小隊），最後我想說哈林哥、亮哥、Alan、庭瑚、予天我們繼續騎吧。」

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庾澄慶, 卜學亮, 周予天

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