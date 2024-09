金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

記者葉文正/台北報導



由好看娛樂和台灣電視公司共同出品《騎吧!哈林小隊》,隊長哈林庾澄慶帶領著卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天共六位成員,一起挑戰18天、1200公里單車環島旅程。節目在第59屆金鐘獎公布入圍囊括「益智及實境節目獎」和「益智及實境節目主持人獎」,以及「節目類節目創新獎」,共入圍三項大獎,這也是哈林庾澄慶暌違23年後再度獲得金鐘獎門票,讓他開心喊:「人在騎,天在看,入圍是應該的!網友也超嗨!敲碗第二季趕快來。

▲哈林(左)和卜學亮相擁而泣。(圖/好看娛樂)

《騎吧!哈林小隊》去年9月1日首播就創下高收視,這次在本屆金鐘強勢入圍共三項大獎,得知入圍好消息,卜學亮亮哥表示:「謝謝評審委員!謝謝也恭喜辛苦的工作伙伴!」節目中的忙內周予天更是開心直說:「非常開心也很感動跟哈林小隊夥伴們的熱血與努力有被大家看見!也很感謝所有幕前幕後辛苦的工作人員,沒有他們就沒有哈林小隊!大家共襄盛舉!」

▲大夥期待第二季。(圖/好看娛樂)

柯有倫曾隨著《騎吧!哈林小隊》一起騎回故鄉台東富岡,對於能與五位夥伴們一起入圍,他感性說道:「這一輩子能陪哈林哥一起騎車環島已經夢想成真了。沒想到我們付出的努力還得到了這麼大的認同,真是太感動了。rock your life never too late.」

張庭瑚更是興奮表示:「一直以來,都沒想過會以節目主持人的身份入圍金鐘獎!首先要先謝謝哈林小隊的哥哥弟弟們,我們完成了環島挑戰,但我一直深深的相信這並不是旅程的終點,評審們看到了我們,我們的挑戰一定可以延續下去!謝謝好看的貞妮姐還有One哥相信我可以勝任隊內小老弟的角色,也謝謝所有工作人員的努力與付出!謝謝評審看到了我們,這絕對是用意志用汗水換來的入圍!」

曾因腰椎受傷退出演藝圈的彭小刀,提到入圍金鐘首先就是感謝5566的兄弟們,與當年慧眼獨具的經紀人孫總,他說:「有幸成為哈林小隊的一員,有機會一腳一腳踩著我們成長的土地,深深感受各地的美認識不同的人事物,更有幸入圍金鐘,感謝哈林哥和兄弟們、感謝好看娛樂、感謝製作人R1(全明星運動會&哈林小隊),最後我想說哈林哥、亮哥、Alan、庭瑚、予天我們繼續騎吧。」