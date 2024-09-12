鹿希派「上學像動物被圍觀」吐星二代無奈！　罕見開砲吳宗憲：行為很矛盾

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請演藝圈大哥級人物的小孩鹿希派、黃露瑤、余祥銓、謝金晶，各自分享身為星二代的壓力。鹿希派說從小憲哥就教他們要低調，可是憲哥的行為卻很矛盾，跟小孩說要低調不要在外面說你爸是吳宗憲，隔天轉身就去電視上說，「我兒子考上南門國中音樂班今天開始上課」，讓鹿希派抱怨，害得全校都知道他。

▲鹿希派分享身為星二代的壓力。（圖／緯來提供）

鹿希派國一新生入學才第一天，中午午休就圍了一堆人在教室外面看他，覺得自己像動物一樣被觀察：「心裡很不舒服，但也都沒有跟家人講。」鹿希派還分享憲哥的觀念，男孩子就是要窮養，所以不會給鹿希派零用錢，但大家都以為星二代就是富二代，常調侃他手上是什麼錶、名車停哪裡等等，很多誤會傳言都讓鹿希派覺得受傷。

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▲鹿希派從小被窮養。（圖／緯來提供）

余祥銓則分享自己身為星二代，生活中一點瑕疵都不能有，像是過馬路闖紅燈、違規停車等等，只要犯一點小錯誤就上新聞，新聞報導的方式會從以前一直審視到現在，「余祥銓自2020開始…」，讓余祥銓哭笑不得：「我感覺像被鞭屍一樣」，連交女朋友被拍到上新聞，也要被網友罵「你憑什麼交女朋友」，甚至還有人編故事說「看到余祥銓在北投拿槍搶劫」，委屈故事說不完，鹿希派也開玩笑補槍：「他年輕的時候比較多事情，他最風光的時候我都還在讀書。」但余祥銓也慶幸表示，有人到他粉絲團私訊跟他道歉說，「不好意思我之前罵過你，那我現在跟你道歉。」讓他覺得很欣慰。

▲余祥銓分享身為星二代不能犯錯。（圖／緯來提供）