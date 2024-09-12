林哲熹演4夯劇仍成金鐘遺珠！　難過吐172字「還是蠻失落」

記者陳芊秀／綜合報導

第59屆金鐘獎入圍名單於11日揭曉，男星林哲熹參演的4部劇集《愛愛內含光》、《有生之年》、《此時此刻》、《地獄里長》皆有獎項提名。然而他在本屆沒有獲得演技獎項提名，成為本屆入圍遺珠，透過社群平台發文「還是蠻失落……」。

▲林哲熹《愛愛內含光》有大尺度演出。（圖／翻攝自臉書）

林哲熹因演出《我們與惡的距離》，曾入圍金鐘54戲劇節目男配角獎。他在《愛愛內含光》與巫建和演男男CP，在《有生之年》飾演家中老么，《此時此刻》演宋芸樺前任，在《地獄里長》扮演有靈異體質的里長，每個角色都掀起討論話題。他發文表示，參與到這些優秀的製作而感到榮幸，然而未獲演技獎項提名，他也坦言「一方面當然獎項不是主要追求的，但多多少少，還是蠻失落和迷惘的，可能因為蠻喜歡遇見的這些不同的角色吧，也因為他們認識了不同的自己」。

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▲林哲熹《有生之年》演老么。（圖／翻攝自臉書）

▲林哲熹《此時此刻》搭宋芸樺。（圖／翻攝自臉書）



▲林哲熹《地獄里長》演有靈異體質的里長。（圖／翻攝自臉書）



對於成為入圍遺珠，林哲熹每年都跟自己說一樣的話，今年也只能再說一次：「再加油吧。」網友湧入留言「還是好難接受…！在《愛愛》的塑造裡，沒有演繹得這麼出色的宥森，就不會有這麼出色塑造的阿嶽，未來一定會有更多獎項在等著你」、「通通都有看，透過這些戲劇更喜歡你！一定要告訴你：你很棒」、「你很棒～我是看到演員名單有你會去看的觀眾」、「從狂徒開始注意到你，一直覺得你是很棒的演員，沒有獎項肯定失落難免，但是未來路還很長不要洩氣，希望能夠看到你更多更亮眼的作品」、「哲熹很棒！之後一定會入圍的」。

▲林哲熹發文。（圖／翻攝自臉書）