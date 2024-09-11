NewJeans直播是閔熙珍指使？Hyein否認反擊：這關乎我們5個人生

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans被夾在製作人閔熙珍與母公司HYBE的鬥爭之中，自閔熙珍被無預警卸下ADOR代表職，母公司派人接手後，外界便相當擔心她們的處境。果不其然NewJeans 11日便在沒有知會公司的情況下開直播，揭露這段期間以來遭受的不正當對待，老么成員Hyein（惠仁）便在直播中選擇直球對決，表示這次選擇站出來，絕對不是閔熙珍指使。

▲NewJeans 11日開YT直播表明立場。（圖／翻攝自X）

NewJeans 11日新開了一個YT頻道直播，直播中Hyein表示這次是成員們為了表達立場與想法而準備，提到在閔熙珍卸任沒多久後，許多與她們一起工作的職員便持續接受到壓迫與不正當對待，讓她們感到很心疼也很痛苦，並且擔心著團體的未來。

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▲Hyein表示這次直播完全是成員們自主發起。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

接著，Hyein直言：「我知道可能會有『是不是代表叫你們做的』的莫名言論，讓我們很擔心，但我要明確地說，這次的直播是我們5個人真的有話想說才開的。」至於直播場地、器材則是拜託了信任的導演幫忙準備，此外，她還說道「Bunnies（粉絲）們也站出來支持我們，所以我們不覺得只有我們不能只躲在大家背後」。

Hyein直言她認為只把這次風波當成是大人之間的事，而成員們只能乾等，這讓她們難以接受「這是關乎到我們5個人人生的問題，也是我們現在正在承受的事，比起什麼都不做，像這樣把我們的想法講出來才是好的，因此提起了勇氣」。