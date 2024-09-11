NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans的製作人閔熙珍今年徹底與母公司HYBE槓上，先前被無預警卸任子公司ADOR代表一職。沒想到11日NewJeans又拋出震撼彈，瞞著公司開直播，揭露這段期間以來遭受的不正當對待，其中Hanni更是爆料自己曾在公司內與其他團同僚打招呼，結果卻被經紀人當場洗臉，讓她深受衝擊。

▲Hanni爆料自己在公司內被排擠的事件。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

Hanni在直播中透露，自己在HYBE大樓內受到明目張膽的排擠，某次在藝人們共用的妝髮空間裡，等著做造型時，碰見了其他團體與經紀人路過，她向對方打招呼，怎料該經紀人竟然直接當著她的面，跟身旁的一人說「無視她」，讓她相當衝擊與受傷，她說：「這句話我全都聽見了。我現在想起來，還是不明白為什麼要遭受這樣的對待，真是讓人難以置信。」

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▲NewJeans開直播指控HYBE惡行。（圖／翻攝自韓網）

後來，Hanni向ADOR新上任的代表反映這件事，但是對方卻僅表示沒有證據就不了了之，她說「這讓我感覺再也沒有人會保護我們。我覺得他們根本不在乎我們的感受。」此話一出立刻在韓網上激起熱烈討論，不少人替她打抱不平，批評HYBE欺壓旗下藝人，也有人指出是閔熙珍先公開言語霸凌它團，別人當然不會給好臉色看，另外也有人認為她要爆料就該指名，如此說法會讓所有HYBE旗下的團都受到懷疑。