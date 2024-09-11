更換頻道仍入圍！曾國城搭檔巴鈺7年「第三度角逐金鐘」　感性曝心聲

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》主持人曾國城、巴鈺入圍第59屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，曾國城和巴鈺這對超有默契的搭檔組合，過去以《一袋女王》兩次入圍第54、55屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，這次可以說是第三度敲關，兩位主持人都覺得非常開心。

▲曾國城、巴鈺入圍第59屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎 。（圖／緯來提供)

曾國城第一時間回應：「首先要感謝緯來電視台的全力支持，讓節目得以在進入緯來元年的時候進行2.0改版呈現全新的面貌。《女王大人》從《一袋女王》進化而來，也要謝謝前面十幾年衛視中文台的基礎養成和培育以及一路上工作夥伴和團隊的陪伴。再來要感恩我跟巴鈺之間的緣分，一起工作了七年，有了七年的養成教育，所謂「七年之養」，培養了我們之間獨特的默契，才能夠在更換頻道和時段後，就能馬上被看見，實屬難能可貴。更要謝謝辛苦的映畫傳播製作團隊，他們每週認真發想不同話題創造趣味效果堆疊，平衡錄影現場的歡笑與錄製節奏，全力以赴，期許可以呈現出讓觀眾週一到週五天天都期待觀看的節目，很謝謝幕後團隊夥伴的努力。最後要謝謝大會，謝謝觀眾朋友的喜愛，莫忘初衷，繼續努力，感恩感謝。」

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▲曾國城搭檔巴鈺深受喜愛 。（圖／緯來提供)

巴鈺聽到消息也非常感動：「聽到入圍的消息，很感動。這是我們進入緯來電視後，首次入圍金鐘獎，感謝緯來董事長，無條件支持映畫製作、支持我們整個團隊，放手去發揮。謝謝映畫製作團隊，是隊友也是一家人，甘苦與共地打拼。最感謝城哥，毫無保留地教我主持、更教我為人處事。這是團隊的榮耀。」