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李程彬揭獎「看到鄭元暢名字」傳訊恭喜！　對方第一時間反應曝光

記者孟育民／台北報導

第59屆戲劇及節目類金鐘獎分別於10月18日開獎「節目類」，今（11日）入圍名單揭曉，擔任揭獎嘉賓的、李程彬、林奕嵐、米可白、李夢純心情也相當緊張，更出現不少卡詞的狀況。4人受訪時，范少勳表示：「之前有一個實境節目《演員的旅行》好像有報，心裡在想會不會有機會，所以緊張是很希望可以入圍。」

▲▼113年度戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會-林奕嵐、李程彬、范少勳、米可白、李夢純。（圖／記者周宸亘攝）

▲113年度戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會，林奕嵐、李程彬、范少勳、米可白、李夢純擔任揭獎嘉賓。（圖／記者周宸亘攝）

范少勳今年戲劇無作品報名，大多以客串為主，而和林予晞首次共同主持《演員們的旅行》，坦言沒入圍有點遺憾，「這是我第一次主持節目，跟著團隊出國跑來跑去，有種真的變主持人，大家都很辛苦，希望可以被肯定。《阮三個》比較不一樣，那個像是真的出去玩，貴媚姐又那麼厲害，有她在根本不用擔心。」范少勳轉戰綜藝圈，整個人偶包不再，「我覺得可能多次經驗，漸漸認識的人越來越多，也比較自在。」

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▲▼113年度戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會-范少勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲范少勳。（圖／記者周宸亘攝）

鄭元暢以《有生之年》首度角逐「戲劇節目男配角獎」，李程彬有特別傳訊息恭喜前老闆，「他好像沒在看直播，是透過我的訊息才知道，他回我『哇，謝謝真開心』。」李程彬以過來人身份建議大家要穿紅內褲，「大家也可以試看看，反正內褲本來就要穿。」在旁的范少勳也坦言得獎時也是穿紅內褲，被拱要傳承紅內褲，他則笑說：「我那個太久了吧，洗太多次，鬆緊帶都脫線了。」

▲▼113年度戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會-李程彬、林奕嵐。（圖／記者周宸亘攝）

▲李程彬在台上看到許多好友名字，有特別傳訊息恭喜鄭元暢、許瑋甯。（圖／記者周宸亘攝）

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李程彬, 鄭元暢, 金鐘獎, 范少勳, 林奕嵐, 米可白, 李夢純

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