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玖壹壹成軍15周年　30組歌手「南北貳路」輪番開唱

記者許逸群／台北報導

天團玖壹壹成軍15周年拋出重大喜訊，今（11日）舉辦記者會，將於11月9日、10日在台中的水湳中央公園，舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2024》萬人音樂節。他們感性表示：「15年前的今天，我們在夜店組團，第一場演出在台中圓滿劇場。」如今希望回饋台中，在台中舉辦戶外音樂節活動。

▲▼玖壹壹。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼玖壹壹即將舉辦《南北貳路音樂節2024》萬人音樂節。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼玖壹壹。（圖／記者姜國輝攝）

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玖壹壹日前在網路上推出謎樣廣告，斗大的「南北貳路」在各大藝人樂團社群平台上轉發，造成社群轟動與廣泛討論正當大家開始逐漸把矛頭指向玖壹壹之際，玖壹壹也正式宣告成軍十五周年的史上最重磅活動「南北貳路音樂節」登場，除了慶祝成軍十五周年，也將感謝與愛轉化成一場豪華饗宴回饋給樂迷。

玖壹壹出道以來首度主辦音樂節活動，之所以用「南北貳路」為主題，就是希望號召南北的親朋好友們一起來見證他們的成長與旅程，大家藉著音樂相聚在台中。根據了解，兩天的活動共邀來30組歌手，而玖壹壹連續兩天都會擔任壓軸演出，且兩日都會演出兩個小時。

回顧15年來的音樂路，玖壹壹成員們點滴在心頭。洋蔥坦言：「一開始只有3個人，做一些有趣的事，一些自己夢想什麼的。」起初只是想把台中發生的故事寫下來，沒想到就這樣一首唱過一首。春風也說：「不知道哪時開始，人開始變多了，去了許多地方，很多好友來讚聲。」

玖壹壹將15年的夢想濃縮成最精華的表演，透過音樂節連續2天壓軸演出，毫無保留地呈現給所有歌迷。除了玖壹壹一定唱好唱滿外，也預告音樂節共邀請了30多組好友們一起響應，陪粉絲從下午嗨到晚上10點。

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玖壹壹, 健志, Mia, 春風, 洋蔥

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