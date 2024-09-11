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直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

陳柏霖低調帶著女友庭瑄約會，一起去聽交響樂團音樂會，兩人還很有默契穿上情侶裝低調放閃。（圖／讀者提供）

▲陳柏霖低調帶著女友庭瑄約會，一起去聽交響樂團音樂會，兩人還很有默契穿上情侶裝低調放閃。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

陳柏霖近來忙宣傳新片《鬼才之道》，他在片中拋開帥哥偶包大跳90年代偶像舞，還在大熱天身穿電影皮衣造型賣力宣傳到中暑，可說是盡心盡力。但即便工作忙碌，他也不忘擠出空檔時間約會，4日晚間時報周刊CTWANT讀者就巧遇陳柏霖跟穩交超過10年的女友庭瑄（原名庭萱）一起去聽交響樂團音樂會，兩人還相當有默契地穿上同色系情侶裝，果然愛情長跑的情侶，就連放閃方式也是如此低調而生活化。

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陳柏霖也在社群po出自己去聽交響樂的限動。（圖／讀者提供、翻攝自陳柏霖IG）

▲陳柏霖也在社群po出自己去聽交響樂的限動。（圖／讀者提供、翻攝自陳柏霖IG）

陳柏霖跟「Popu Lady」庭瑄交往超過10年，他雖低調鮮少提及女方，也一律避談結婚話題，但他從不隱藏身邊有對象的事實，本刊多次拍到他跟庭瑄約會，小倆口都熱愛穿上成對的「情侶」裝扮，先前生日大餐穿上情侶鞋，這次兩人去聽音樂會，打扮又是情侶裝，有默契地穿深色上衣搭配棒球帽，低調中又默默飄出粉紅泡泡，讓讀者也嗅到空氣中充滿甜甜的戀愛滋味，也值得同樣是愛情長跑的情侶檔學學如何讓感情歷久彌新。

陳柏霖頂著一頭亂髮現身台北市內湖區知名早午餐店。（圖／讀者提供）

▲陳柏霖頂著一頭亂髮現身台北市內湖區知名早午餐店。（圖／讀者提供）

陳柏霖與三五好友聚會，梳著包子頭的瑞瑪席丹也在其中。（圖／讀者提供）

▲陳柏霖與三五好友聚會，梳著包子頭的瑞瑪席丹也在其中。（圖／讀者提供）

除了約會以外，陳柏霖也不忘抽空跟好友聚會聊天，本刊讀者不只巧遇他約會，也巧遇他一身休閒打扮與三五好友在台北市內湖區知名早午餐店聚會，該店老闆Andy與女星瑞瑪席丹也一臉素顏輕鬆現身，氣氛相當自在。陳柏霖當天頂著一頭瀟灑亂髮，穿著短褲現身店內，看來熟門熟路，即便少了藝人妝髮，也還是擋不住帥氣外貌，而瑞瑪席丹同樣也是素顏、灰色oversize T恤，一頭捲髮則是隨興紮成丸子頭，在一群大男人的聚會間看來相當自在，合照也是俏皮地跳躍吐舌頭，讓這充滿陽剛味的聚會，增添了些許活潑氣息。

陳柏霖在限動也分享這頓愉快的聚餐照。（圖／翻攝自陳柏霖IG）

▲陳柏霖在限動也分享這頓愉快的聚餐照。（圖／翻攝自陳柏霖IG）

陳柏霖近來忙著宣傳《鬼才之道》，該片目前票房已逼近5千萬大關，他跟演員群王淨、張榕容等人持續邀約朋友支持，柯震東、郭雪芙二話不說包場外，他也找來韓團(G)I-DLE台灣成員舒華來首映會觀賞，舒華看完後，也不忘在她個人超過580萬的IG帳號大力推薦，可見陳柏霖的好人緣。

日前在《鬼才之道》電影包場上，陳柏霖（右起）、百白、王淨三人一時情緒上來竟哭成一團。（圖／讀者提供）

▲日前在《鬼才之道》電影包場上，陳柏霖（右起）、百白、王淨三人一時情緒上來竟哭成一團。（圖／讀者提供）

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