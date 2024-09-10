35歲女星「當紅消失演藝圈6年」原因曝光　積極復出100天瘦22KG

記者黃庠棻／台北報導

1989年出生的演員王雅慧睽違6年多，將復出拍電影，為此近3個月來她瘋狂瘦身，從66公斤爆瘦到44公斤，整個人小一號，沒想到竟然還與設定的目標差2公斤，她說道「42公斤上鏡會最好看。」

▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

王雅慧透露，因為要求完美，這3個月比魔鬼訓練還魔鬼，自己用最激烈的「隔日斷食法」來瘦身，就是每隔一天禁食一天，能吃的時候基本上一天只吃一餐地瓜或原型食物，還有喝大量的水，這樣的日子持續100天，加上每天有氧運動跟重訓，期間可能因為沒有進食就去運動，訓練到一半頭暈目眩、直接吐水。她不好意思說「這樣的方式，還是要量力而為。」

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▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

只不過，王雅慧這100天還是破功了一次，某天她睡覺做夢時，夢見自己在跟朋友烤肉，就突然餓醒了，立刻衝到冰箱前，翻出冰箱裡的牛肉乾，開始縮在冰箱角落狂嗑，因為實在太餓了一次連吃了三包，那時候整個家裡都暗暗的，就只有冰箱的光跟一顆人頭在吃東西，直呼「我家人聽到聲音起來看，被我嚇一大跳，我覺得自己好像在演恐怖片。」

▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

儘管如此，王雅慧的瘦身過程雖然很魔鬼，但她表示，其實心境上是蠻愉悅的，因為可以看著自己的體態越來越好，而且運動有助於分泌大腦多巴胺，所以整體來說這三個月，除了真的很餓以外，其他的狀態都很不錯。

準備復出之前，王雅慧已暫離了演藝圈6年多，她19歲就出道拍攝廣告、微電影，不久就被挖掘前往大陸拍戲，2013年在電影《天龍八部》中飾演癡情「夢姑」銀川公主、虛竹的妻子，同年在電視劇《鹿鼎記》飾演曾柔，但在她演藝事業蒸蒸日上時，因為重感冒看醫生，吃了藥效很強卻不適合的藥引起了嚴重後遺症。

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

王雅慧形容當時就像是「被下藥」一樣，意識模糊、無法控制自己，好幾天都是咬牙撐著拍完戲，後來回台就醫卻一直心有餘悸，不見好轉，甚至演變成廣泛性焦慮症及恐慌症，這也導致她前幾年都無法長時間工作，就連想出國放鬆，搭飛機都沒辦法，直到前年才漸漸好轉、康復。

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

現在的王雅慧已將自己調整到最好的狀態，並即將復出，但久久沒有演藝作品，又得面對演藝圈的新秀，她說「我抱持著正面的心態，我很愛演員這份工作，會扮演好每一個角色並且樂在其中，我過去曾享受過這種美好，我相信這是可以持續的。我也想挑戰不同的角色，飛天遁地在大陸拍古裝戲時飛過不少，希望挑戰更具心理層面的演出，因為我對心理學有很深的研究，期盼能讓更多人看見自己的作品及嶄新的一面。」

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）