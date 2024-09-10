ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

35歲女星「當紅消失演藝圈6年」原因曝光　積極復出100天瘦22KG

記者黃庠棻／台北報導

1989年出生的演員王雅慧睽違6年多，將復出拍電影，為此近3個月來她瘋狂瘦身，從66公斤爆瘦到44公斤，整個人小一號，沒想到竟然還與設定的目標差2公斤，她說道「42公斤上鏡會最好看。」

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

王雅慧透露，因為要求完美，這3個月比魔鬼訓練還魔鬼，自己用最激烈的「隔日斷食法」來瘦身，就是每隔一天禁食一天，能吃的時候基本上一天只吃一餐地瓜或原型食物，還有喝大量的水，這樣的日子持續100天，加上每天有氧運動跟重訓，期間可能因為沒有進食就去運動，訓練到一半頭暈目眩、直接吐水。她不好意思說「這樣的方式，還是要量力而為。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

只不過，王雅慧這100天還是破功了一次，某天她睡覺做夢時，夢見自己在跟朋友烤肉，就突然餓醒了，立刻衝到冰箱前，翻出冰箱裡的牛肉乾，開始縮在冰箱角落狂嗑，因為實在太餓了一次連吃了三包，那時候整個家裡都暗暗的，就只有冰箱的光跟一顆人頭在吃東西，直呼「我家人聽到聲音起來看，被我嚇一大跳，我覺得自己好像在演恐怖片。」

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧積極瘦身，復出演藝圈。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

儘管如此，王雅慧的瘦身過程雖然很魔鬼，但她表示，其實心境上是蠻愉悅的，因為可以看著自己的體態越來越好，而且運動有助於分泌大腦多巴胺，所以整體來說這三個月，除了真的很餓以外，其他的狀態都很不錯。

準備復出之前，王雅慧已暫離了演藝圈6年多，她19歲就出道拍攝廣告、微電影，不久就被挖掘前往大陸拍戲，2013年在電影《天龍八部》中飾演癡情「夢姑」銀川公主、虛竹的妻子，同年在電視劇《鹿鼎記》飾演曾柔，但在她演藝事業蒸蒸日上時，因為重感冒看醫生，吃了藥效很強卻不適合的藥引起了嚴重後遺症。

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

王雅慧形容當時就像是「被下藥」一樣，意識模糊、無法控制自己，好幾天都是咬牙撐著拍完戲，後來回台就醫卻一直心有餘悸，不見好轉，甚至演變成廣泛性焦慮症及恐慌症，這也導致她前幾年都無法長時間工作，就連想出國放鬆，搭飛機都沒辦法，直到前年才漸漸好轉、康復。

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

現在的王雅慧已將自己調整到最好的狀態，並即將復出，但久久沒有演藝作品，又得面對演藝圈的新秀，她說「我抱持著正面的心態，我很愛演員這份工作，會扮演好每一個角色並且樂在其中，我過去曾享受過這種美好，我相信這是可以持續的。我也想挑戰不同的角色，飛天遁地在大陸拍古裝戲時飛過不少，希望挑戰更具心理層面的演出，因為我對心理學有很深的研究，期盼能讓更多人看見自己的作品及嶄新的一面。」

▲王雅慧。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

▲王雅慧過去演出多部陸劇。（圖／海吉工作室 Hajj studio提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

推薦閱讀

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

「江蕙罹癌」密友全說了！她心疼：這段生病煎熬，阿蕙辛苦了

「江蕙罹癌」密友全說了！她心疼：這段生病煎熬，阿蕙辛苦了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王雅慧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 艾薇5年前一戰成名！再唱〈盛夏光年〉 　蕭敬騰、五月天阿信力挺
  2. 周杰倫認「早知江蕙獨自抗癌」送祝福 　王力宏也發聲！
  3. 檀健次廢材變戀愛腦！　同居落難公主「花瓣浴激吻」親密戲羞爆
  4. 在台記者會突取消　黃明志首露面「團隊遭威脅」：報警更糟！
  5. 劉德華演唱會踩空重摔「發聲報平安」　曝傷勢程度：以後不會
  6. 網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！大票人力挺　簡大軒道歉了
  7. 曾之喬挺孕肚「解放深V曬裸背」！　一轉身真實身材全被拍
  8. 35歲女星「當紅消失演藝圈6年」原因曝光　積極復出100天瘦22KG
  9. 江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人
  10. 陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366