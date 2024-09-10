蔡允潔崩潰「我真的不是一個好媽媽」！　2歲女兒傢俱店大失控

記者張筱涵／綜合報導

蔡允潔近日分享了一段帶著2歲女兒出門的狼狽經歷，並感謝那些在困境中伸出援手的人，特別發文也是想詢問已經當媽的網友們，究竟是怎麼教育孩子的。

▲蔡允潔分享育兒崩潰經歷。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡允潔）



蔡允潔描述，工作結束後帶著女兒小福星去了一間傢俱店。然而，就在短短的時間內，小福星突然把果汁弄倒灑到傢俱，她立即拿濕紙巾清理的同時，卻發現女兒在賣場四處奔跑，甚至弄翻其他東西。

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混亂情況也導致蔡允潔邊清理又要注意小福星：「我邊清理邊喊著！請他在旁邊等我，可是不到兩歲的孩子～我也不確定他有沒有聽懂？就是根本沒在理我，我當下一直一直一直道歉，也表示要負責，但是真的抓不住也控制不住！」

蔡允潔在這次的經歷中，感到教育孩子的困難，並對自己的教育方式產生了質疑：「我當下真的覺得自己不是一個好媽媽，會不會大家覺得我不會教育孩子，就是大家心目中寵溺孩子的媽媽？可是我真的也不知道當下該怎麼做？」

▲蔡允潔自責真的不知道該怎麼辦。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡允潔）



當下蔡允潔有阻止女兒，但也不希望在大庭廣眾下兇，倉皇將被弄亂的東西歸位後，也向店員確認了賠償問題，不過店員回應不需要賠償，她便持續說著抱歉後抱著孩子離開。

【蔡允潔臉書全文】

今天！還有前幾天！都發生讓我極度狼狽和不知所措的事～謝謝幫助我們和原諒我們的人！

先從今天發生的事情說～！很謝謝店員姊姊的原諒及體諒，雖然我當下表示要負責以及盡力的善後！但我還是非常感恩您～

工作結束後，一如往常的，在孩子還沒睡前，接孩子下課後，就是另一個持久戰的開始。

這邊想和所有要工作又同時要帶孩子的媽媽說聲辛苦了

總之就是今天帶孩子去了一間孩子的傢俱店，然後因為今天真的好累！也有點不舒服，我就讓爸爸先去開車過來，我陪小福星玩，就在短短幾分鐘的時間！小福星突然把果汁弄倒了，撒到傢俱上

當下我就立刻跑去拿了濕紙巾，無論有沒有要買下來負責，當下我能想到的就是先處理！

但是當我在清理傢俱時，小福星用最快的速度！在賣場裡跑，再去弄翻其他商家的東西！我的天啊～

我無法放下手上的清理！但我又害怕他弄別人的東西，或者跑到危險的地方，我看不到也來不及～

我邊清理邊喊著！請他在旁邊等我，可是不到兩歲的孩子～我也不確定他有沒有聽懂？就是根本沒在理我

我當下一直一直一直道歉，也表示要負責，但是真的抓不住也控制不住！

我當下真的覺得自己不是一個好媽媽，會不會大家覺得我不會教育孩子，就是大家心目中寵溺孩子的媽媽？可是我真的也不知道當下該怎麼做？

我有教育孩子，我也告訴他不能這樣，但我也不希望在大庭廣眾下兇他，畢竟這樣也不是一個好的教育方式

我倉惶的把他弄亂的所有東西歸位！確定了傢俱不需要賠償後！我就慌亂的在一字一字的對不起中！忙亂的抱著孩子離開

在那一瞬間！

我覺得教育孩子真的非常不容易，要當一個從容的媽媽更是一個困難的課題～

可以分享你們都是怎麼教育孩子的嗎？在不到2歲的年紀？

謝謝今天的店員姊姊！造成你的困擾了真的很抱歉

本來還想說一個值得感恩人情溫暖及時援手的故事！下次再跟大家說～

…未完待續