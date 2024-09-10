柯佳嬿不分日夜都在備料　王大陸不希望讓哥姐失望

記者葉文正／台北報導

由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸出演的三立與Netflix實境綜藝《艾嘉食堂》，柯佳嬿說剛開始拍攝那幾天都夢到自己在備料，白天也在備料，睡覺也在備料，完全沒有休息到的感覺，關於拍攝什麼的全都拋諸腦後，「只希望廚房可以順利出菜」，觀眾也可以開始期待10/5收看《艾嘉食堂》的正式播出。



▲王大陸(左起)、柯佳嬿、張艾嘉與楊祐寧開起餐廳。（圖／泰坦星文創影視提供）

在今天公開的《艾嘉食堂》拍攝現場照片中，每位演員時時刻刻都帶著滿滿的笑容，楊祐寧、柯佳嬿、王大陸在吧台後戴上墨鏡一本正經的搞笑，王大陸耳上別著雞蛋花、展現可愛魅力，而張艾嘉身後的看板寫著「邁向必比登」又透露著怎麼樣的訊息和故事？



▲柯佳嬿作夢都在備料。（圖／泰坦星文創影視提供）

對於四位演員在《艾嘉食堂》裡的表現，製作人B2感到非常欽佩，「四位巨星在各自領域都能成為佼佼者是有原因的，各自擁有獨特的螢幕魅力之外，對於做事情的執著跟投入能力實在令人欽佩。從開始開餐廳前三個月就開始練習以及討論菜單，甚至最後的採買、開店備料全部不假他人之手。我們非常榮幸可以跟著四位巨星一起經營一家餐廳，在開設餐廳的期間他們放下身分，成為最棒的餐廳員工、最棒的主廚以及最有愛的一家人。」

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▲楊祐寧(左起)、柯佳嬿、張艾嘉與王大陸晚上一起討論。（圖／泰坦星文創影視提供）



柯佳嬿說剛開始拍攝那幾天都夢到自己在備料，白天也在備料，睡覺也在備料，完全沒有休息到的感覺，關於拍攝什麼的全都拋諸腦後，「只希望廚房可以順利出菜」；楊祐寧則提到：「開一間餐廳比我想像的還不容易，所有的菜都要自己去買、去做；我們四個人合力完成很多菜品，從一開始手忙腳亂，到有秩序、有系統的完成所有流程，覺得我們四個好像是專業開餐廳的人！」。

老么王大陸認真說：「出發前會覺得有點緊張，也會稍微嚴謹⼀些，不希望讓哥哥姐姐們失望，期許⾃⼰可以很好的完成這個節⽬。我們真的拿⼀定的標準在做這個餐廳，希望能夠把它經營好。包括每個⼈職務的分配、思考顧客的需求這些，每個⼈都很認真的在經營這家餐廳，想把它做好。」張艾嘉則感性的說：「一起工作這麼多天，發覺大家都有一份誠意在裡面，大家都很開心，很希望能表達出跟其他節目不同的東西，艾嘉食堂是我們四個人的食堂。」