小禎16歲愛女進軍演藝圈！出演李進良投資醫療劇　她一開始反對原因曝光

記者孟育民／台北報導

小禎今（9日）出席保養品代言記者會，先前傳出16歲愛女Emma要演出李進良投資的醫療戲劇「整外春秋」，此劇更是由溫昇豪擔任製作人，小禎證實此事：「她有專業的表演老師，希望她不要影響課業，這是我對她唯一的要求。」不過小禎坦言一開始是反對的，「我希望她當一個開心快樂的小孩，但她自己很有興趣，她爸爸也想看她願不願意為一件事情付出恆心跟耐力。」

▲ 小禎接下保養品代言記者會。（圖／記者李毓康攝）



小禎認為讓女兒去嘗試很不錯，也可以理解父母賺錢的辛苦，「也不是她現在就出道了，這不是永久性的東西，她每次都說好羨慕你們不用唸書，讓她知道出來工作很辛苦，現在能夠單純唸書是很幸福的事情！」

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▲ 小禎愛女要演戲。（圖／記者李毓康攝）

提到當初為何反對，她說其實還是尊重孩子，雙方有進行溝通，「我跟她說妳要先說服我，我們家不是說不行就不行，沒人可以接受這樣的教育方式，我提出我的觀點，我希望妳可以當一個健康快樂的孩子，因為妳還在學校階段，這是一個溝通的方式，她就是希望可以堅持做一個事情給我看，也想體驗看看這樣的環境，我覺得她有這樣的想法，這部戲又是她爸爸投資，還有溫昇豪，我會比較放心啦。」