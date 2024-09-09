NewJeans再次聲援閔熙珍！催淚認「可能是最後一次⋯」：真的謝謝您

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans由製作人閔熙珍打造，她們所推出的每首歌曲都有破億點閱，甫出道就橫掃各大音樂排行榜。怎料，閔熙珍與母公司HYBE鬧內鬥，日前遭拔掉代表之職，就在外界都在猜測NewJeans很有可能遭到雪藏，她們8日出席頒獎典禮2024 THE FACT MUSIC AWARDS（2024 TMA）一連拿下4個獎，再次提及了閔熙珍，並意有所指表示「這可能是最後一次了」，引起歌迷熱議。

▲NewJeans感謝閔熙珍的教導與守護。（圖／翻攝自2024 TMA）



NewJeans於8日出席頒獎典禮，一連拿下年度藝人、Worldwide ICON、年度表演者、人氣獎一共4個獎項，感性致謝歌迷的支持，才能讓她們拿下獎項，期間也不諱言提到「代表」閔熙珍，雖然閔熙珍已遭拔職，但她們沒忘記對方的教育之恩，Danielle在台上唸出閔熙珍的名字：「謝謝一直以來守護著我們的代表閔熙珍。」

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▲惠仁突脫口表示「可能是最後一次⋯」，間接代表閔熙珍卸任恐成定局。（圖／翻攝自2024 TMA）



惠仁也拿起麥克風補充說：「因為有可能是最後一次了，我還想再說一次，我們的代表，真的真的很感謝您，我們很愛妳，代表。」期間她強調了兩次「代表」，台下響起熱烈歡呼聲，此番感言公開後，也意味著她們依舊站在閔熙珍那邊。

▲NewJeans再次聲援閔熙珍。（圖／翻攝自2024 TMA）



閔熙珍在8月27日遭到拔除ADOR代表之職，目前由金周永爲新任代表理事，只是她雖沒了頭銜，仍與NewJeans感情要好，並還是負責為團體製作相關工作事項的主要人物，成員多次出面聲援她，如今頒獎典禮上再次提及「感謝代表」，而惠仁脫口坦言「可能是最後一次」，也讓粉絲擔心不已，害怕NewJeans遭到HYBE雪藏，更間接代表閔熙珍卸任恐怕已成定局。