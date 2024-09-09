王家梁父女爆吐、狂拉「生日前掛病號」！　許維恩心疼喊：我得撐著

記者王靖淳／綜合報導

藝人王家梁與許維恩結婚後育有一女「忒忒」，平時夫妻倆常透過社群記錄生活，大方分享親子日常。不過今（9）日兩人卻發文透露，女兒迎來人生中第一次感冒，而即將生日的王家梁也中獎，出現病毒型腸胃炎的不適症狀。為此，許維恩心疼表示：「我得撐著，只剩我一個人了。」

▲許維恩和王家梁常在社群上曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

王家梁在IG限動發文透露，女兒無論吃什麼、喝什麼都吐出來，讓他非常心疼。王家梁提到：「辛苦了」，流露出身為父親的擔憂與無奈。隨後，王家梁自己也「中獎」了，出現腸胃不適的症狀，開始拉肚子、脹氣，同樣遭遇病毒型腸胃炎的困擾。

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即將在11日迎來37歲的王家梁表示，他一直是「腸胃型感冒的代表」，接著不禁期待老婆許維恩是否也會因此「中獎」，同時也透露，原本準備好的生日晚餐，也因為這場突如其來的腸胃炎而取消。王家梁坦言，雖然取消與朋友的晚餐聚會，但對方還是透過外送平台送了東西過來，讓他覺得此舉「比較可怕」。

▲▼王家梁和女兒都病毒型腸胃炎。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

▲▼王家梁取消生日晚餐。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

此外，許維恩也在IG限動透露老公與女兒目前的病況，表示女兒一大早就出現嘔吐症狀，看完醫生回到家後，還似乎因為口渴想喝水，又再次大吐不止。許維恩形容這場景彷彿像「大法師」般，女兒的嘔吐像噴泉一樣不停，讓她相當心疼及疲憊。

▲許維恩透露老公和女兒的病況。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

除了女兒，許維恩的老公王家梁也因為病毒型腸胃炎「掛病號」，目前已經打完針並躺平休息。她透露，看到王家梁臉色發白，才意識到平時強壯形象的他，也有如此虛弱的一面，讓她感到有些心疼。儘管全家都陷入這場病痛中，許維恩仍堅強地撐著，表示現在只剩下她一個人來照顧家人。