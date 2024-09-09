台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

記者田暐瑋／綜合報導

周靄宏白手起家經營珠寶業10多年，擁10億台幣資產，2021年斜槓當歌手。近日他出國時被當地執法人員逮捕，並被關在小房間裡，52萬現金全被沒收充公。

周靄宏9日在臉書發文，出國時因為不知道攜帶現金要申報的相關規定，過海關時被帶到小房間，身上現金全被充公，他也PO出一手拿厚厚一大疊千元鈔，另一手拿著緝獲資訊的白板照片，無奈自嘲：「貢獻國庫520,000新台幣，買個經驗，不便宜。」

▲周靄宏出國帶現金全被充公。（圖／翻攝自周靄宏臉書）



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不只出國出包，周靄宏6月首次在北京夜店表演，為此他在北京多處景點取景，如故宮、頤和園、古觀象台、南鑼鼓巷等，其中在北京故宮因為拍攝規定，進入拍照的遊客只能帶最多2套，他靈機一動，把10套衣服全穿在身上，拍到一半才知道裡面只能拍照不能拍影片，還被警察看到攝影機，導演一度被帶去小房間盤查問話，所幸最後解釋清楚，才順利被釋放。

經營珠寶業近16年，周靄宏利用網路行銷進軍大陸、美國、瑞士，年營業額破億。他把積蓄投入唱片事業，發行約20首歌，花費2500萬，笑稱：「投資唱片都在賠錢。」僅靠KKBOX版稅收入近4000元，現在注重開源節流：「現在盡量開源節流，以前會想買名牌，現在買淘寶貨就很知足。」

▲周靄宏出國帶現金全被充公。（圖／翻攝自周靄宏臉書）