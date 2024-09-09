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寇世勳《你好，我是誰2》拯救失智症逼哭劇迷！　結局5大淚點公開

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《你好，我是誰2》將在9日播出完結篇，寇世勳飾演曹汶龍醫師，劉秀雯、班鐵翔、陳慕義、慕鈺華、談學斌5個老戲骨飾演65歲以上的退化性及血管性失智症個案，加上洪小鈴跟謝瓊煖詮釋早發性失智症，讓觀眾邊追劇，還能獲得正確知識及如何延緩疾病進展，以下整理完結篇5大看點。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

1.班鐵翔、劉秀雯返老還童，心智逆齡

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班鐵翔、劉秀雯在互助家庭相遇，一個曾經軍令如山一板一眼的人跟一個國中退休老師，兩個人失智後返老還童，減低，就像一個小孩子的靈魂被裝在大人的殼一樣，記憶力、判斷力、思考能力全都降低的情況下，不停地針鋒相對，吵翻天反而成了寇世勳的處方「多練習說話退化得慢」，也讓氣氛變得熱鬧、有活力。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

2.洪小鈴四肢行動退化喪失語言能力

從菁英會計師的人生勝利組，原來活潑外向卻罹患早發性失智症，退化速度快，已經進入重度，幾乎喪失生活能力，需仰賴照顧，連四肢行動也都退化。寇世勳不只走到失智據點，更走入患者的家庭，發現洪小鈴先生已經照顧得身心俱疲，趕緊提出正確的照顧知識，讓失智患者的最後一哩路，走得尊嚴與美善，也讓家屬參加記憶保養班彼此傾吐得到喘息。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

3.陳慕義種冠軍鳳梨，李又汝強勢照顧化成繞指柔

陳慕義與慕鈺華這對近八十歲的老夫老妻相依為命，老老照護，李又汝堅持想要把患有心臟疾病的慕鈺華，積極治療救到底，後來慢慢將心態轉為走安寧療護在宅終老，也打開跟妹妹林萱瑜的心結。而陳慕義種植的冠軍鳳梨還能提供江祖平跟班鐵翔製作「好吃醬鳳梨」，寇世勳的醫療團隊讓失智症不再是無止盡的絕望。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

4.失智症患者與家屬共組互助家庭

劉秀雯、班鐵翔包裝鳳梨醬不盡人意，但互助家庭的志工秉持「不要打擊他們，讓他們慢慢來、有信心」，這也是寇世勳面對失智症患者的秘訣之一，每個患者齊聚一堂，一人一道菜「憶」起回家。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

5.與失智共舞，時時刻刻創造記憶

寇世勳、崔佩儀、傅小芸、林玟誼為失智症努力，讓一群沒有血緣的人聚在一起共食共樂、互信互愛共築一個老者安之的夢。尹昭德帶著洪小鈴前往互助家庭，是成為照顧者以來「第一次發自內心的笑」。寇世勳救的不是一個人，而是一個家庭。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

《你好，我是誰2》完結篇還不是真正的結束，10日播出的映後特輯才是真正的最終章，邀請寇世勳、徐灝翔、朱芷瑩、傅小芸、劇中飾演角色的原型人物：曹汶龍醫師、林冠宏醫師、施慧玲教授、劉秋滿，由主持人呂如中的引領下，談失智相關議題，以及早發性失智症患者家屬曾敬惠分享照顧失智先生，藝人愛雅也將分享照顧失智父親的經驗。

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》將播出大結局。（圖／大愛電視提供）

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