看完火星人演唱會「良心過意不去」！原因曝 周曉涵：粉絲不好意思

記者潘慧中／綜合報導

火星人布魯諾（Bruno Mars）8日繼續在高雄世運主場館開唱，吸引近5萬5千人朝聖，其中也包括周曉涵等人。然而結束後，她在社群網站愧疚地說：「想跟剛才在大門遇見的粉絲說聲不好意思。」

▲周曉涵想跟巧遇她的粉絲說不好意思。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵在Instagram限時動態解釋，因為看完火星人演唱會又去按摩，整個人看起來有點小狼狽，「所以我的姐妹們就直接擋掉了合影。」

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▲周曉涵和好友在搖滾區。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



不過上樓後，周曉涵坦言「實在良心過意不去」，心想粉絲說不定是從很遠的地方過來，她連忙補擦口紅衝下樓，「可惜已人去樓空，如果明天有緣遇見的話再合照喔！」

▲周曉涵散場後跑去按摩。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



事實上，周曉涵8日看火星人演唱會時，是和好朋友們一起穿著藍色的簡便雨衣站在搖滾區，聽著喜歡的歌曲、看著炫麗的舞台效果，讓她忍不住笑說：「我們超年輕！」

周曉涵IG全文：

想跟剛才在大門遇見的粉絲說聲 不好意思

因為看完演唱會又去按摩完有點小狼狽

所以我的姐妹們就直接擋掉了合影

但我上樓後實在良心過意不去

想說他會不會是從很遠的地方過來

於是補了一下口紅又立刻下樓

可惜已人去樓空

如果明天有緣遇見的話再合照喔