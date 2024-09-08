ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭欣宜被瘋傳「加拿大秘密生娃」　神隱1年半現況…經紀人回2傳言

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代歌手鄭欣宜（Joyce）是已故主持人「肥肥」沈殿霞與鄭少秋的女兒，2023年3月舉辦紅館演唱會後，至今超過一年半仍沒有公開露面，。而她近日突被傳回加拿大秘密產子，再度引發關注。

▲▼香港星二代鄭欣宜（Joyce）神隱1年半傳秘密生娃。（圖／翻攝自IG）

▲鄭欣宜（Joyce）被傳加拿大秘密生娃，產後要復出舞台。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，鄭欣宜被傳「神隱」原因是回加拿大溫哥華生產，更有人爆她已經升格做媽媽了，與外籍男友一家三口在當地生活。而她近日被網友在香港商場偶遇，再傳出已開始計畫復出舞台。對於這兩種傳聞，經理人林珊珊則簡單回應：「笑話一則！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年37歲的鄭欣宜曾獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，渾厚嗓音獲得眾多歌迷支持。然而她疑似因為罹患抑鬱症，從舞台中消失，期間更一度瘋傳烏龍死訊，經紀人林珊珊證實歌手人平安「她確實生病了，正在休養中」，今年初她曾被民眾目擊人在加拿大，並為媽媽掃墓，神隱一年多來，只有為好友許廷鏗新歌〈一場同學〉當MV女主角，以及為迪士尼動畫《星願奇緣》擔任粵語配音，據《香港01》報導，有民眾於6日在香港銅鑼灣的商場巧遇鄭欣宜，合照在社群平台曝光，她身穿黃色外套，看起來氣色頗佳。

▲▼鄭欣宜近照。（圖／翻攝自小紅書）

▲有網友聲稱近日在香港商場遇到鄭欣宜，兩人合照在社群平台曝光。（圖／翻攝自小紅書）

鄭欣宜的感情動向也成謎。她與髮型師Benjamin因工作關係緊密，私下互動也很親密，被粉絲視為公認的一對。Benjamin在2023年7月曬出她彈電子鋼琴的影片後，至今一年多也沒有再更新。

▲▼香港星二代鄭欣宜（Joyce）神隱1年半傳秘密生娃。（圖／翻攝自IG）

▲鄭欣宜與髮型師Benjamin關係密切。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣

張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣

女網紅爽PO性愛片上OnlyFans撈錢！受害男崩潰提告　判決出爐

女網紅爽PO性愛片上OnlyFans撈錢！受害男崩潰提告　判決出爐

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場

ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣

女網紅爽PO性愛片上OnlyFans撈錢！受害男崩潰提告　判決出爐

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭欣宜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光
  2. 【本周夯星聞】愷樂消失4年「再現身已生子當媽」！　《木曜4》初代解散
  3. 鄭欣宜被瘋傳「加拿大秘密生娃」　神隱1年半現況…經紀人回2傳言
  4. 冼迪琦被疑沒討論度？網點「台啦啦隊現況」　支持者狂讚：現場超讚
  5. 小孟老師／9月8日星座運勢　一次看2個人的是定律「我的＋偶像的」
  6. 威尼斯影展／妮可基嫚抱回影后「媽媽卻離世」　悲痛發聲：我心已碎
  7. 婚禮倒數1個月！泫雅、龍俊亨驚喜「飛離南韓」　親發機場照：謝謝
  8. 港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審
  9. 唐綺陽化身影展大使！　國師鼓勵拋開性別界線：成為獨一無二的自己
  10. 鄭宜農北流開唱「突掏出神秘小物」助陣　驚喜宣布明年有喜訊！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366