鄭欣宜被瘋傳「加拿大秘密生娃」　神隱1年半現況…經紀人回2傳言

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代歌手鄭欣宜（Joyce）是已故主持人「肥肥」沈殿霞與鄭少秋的女兒，2023年3月舉辦紅館演唱會後，至今超過一年半仍沒有公開露面，。而她近日突被傳回加拿大秘密產子，再度引發關注。

▲鄭欣宜（Joyce）被傳加拿大秘密生娃，產後要復出舞台。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，鄭欣宜被傳「神隱」原因是回加拿大溫哥華生產，更有人爆她已經升格做媽媽了，與外籍男友一家三口在當地生活。而她近日被網友在香港商場偶遇，再傳出已開始計畫復出舞台。對於這兩種傳聞，經理人林珊珊則簡單回應：「笑話一則！」

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現年37歲的鄭欣宜曾獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，渾厚嗓音獲得眾多歌迷支持。然而她疑似因為罹患抑鬱症，從舞台中消失，期間更一度瘋傳烏龍死訊，經紀人林珊珊證實歌手人平安「她確實生病了，正在休養中」，今年初她曾被民眾目擊人在加拿大，並為媽媽掃墓，神隱一年多來，只有為好友許廷鏗新歌〈一場同學〉當MV女主角，以及為迪士尼動畫《星願奇緣》擔任粵語配音，據《香港01》報導，有民眾於6日在香港銅鑼灣的商場巧遇鄭欣宜，合照在社群平台曝光，她身穿黃色外套，看起來氣色頗佳。

▲有網友聲稱近日在香港商場遇到鄭欣宜，兩人合照在社群平台曝光。（圖／翻攝自小紅書）

鄭欣宜的感情動向也成謎。她與髮型師Benjamin因工作關係緊密，私下互動也很親密，被粉絲視為公認的一對。Benjamin在2023年7月曬出她彈電子鋼琴的影片後，至今一年多也沒有再更新。

▲鄭欣宜與髮型師Benjamin關係密切。（圖／翻攝自IG）