林襄寫真「未曝光私房照」公開！被問感情現況…羞認：就是大家看到的

▲林襄日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》尺度造型都相當性感。（莉奈文創提供）



圖文／鏡週刊

林襄日前接連推出日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》，日本版1個月內3度再版，台灣本甚至「開賣第一天就賣光下架」，本刊取得未曝光在寫真中的私房照，讓粉絲們再飽眼福。

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▲林襄日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》尺度造型都相當性感。（莉奈文創提供）



林襄為了這次寫真回饋粉絲，還親「口」蓋了將近3,000本的唇印，一度親到嘴巴破皮，「謝謝大家熱烈的支持，預購比預想中賣得更好很驚喜，在日本的銷量也很好，另外還有一些新的工作嘗試，像是接下來有機會參與電影的演出，大家可以先期待一下。」

▲林襄日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》尺度造型都相當性感。（莉奈文創提供）



談起轉戰味全龍的心境改變，林襄說：「很適應新的環境，小龍女們之間相處融洽，也有一起練歌練舞，像之前一起拍MV也是非常歡樂，一起工作很開心，其實同樣都是在球場應援，所以不管身在哪裡，我都會努力帶給大家應援的力量。」

▲林襄日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》尺度造型都相當性感。（莉奈文創提供）



至於感情狀態，林襄則害羞道：「感覺大家真的很關心我這一塊耶，其實就是大家看到的，我一直都很努力在工作，工作真的滿檔，也很努力做新的嘗試。」

▲林襄日本寫真集《薫-Kaoru-》和台灣版寫真集《襄水》尺度造型都相當性感。（莉奈文創提供）





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