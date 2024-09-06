超扯！婆婆裝針孔監視媳婦　偷錄行房畫面「還拿給鄰居看」

記者張筱涵／綜合報導

婆媳間的相處一直是人妻之間討論的熱門話題，但一旦已經觸法了，這就令人難以忍受。律師林鈺恩就分享到曾接觸過一個案例是，婆婆在兒子和媳婦的房間內裝針孔攝影機，甚至將偷拍到的性愛畫面分享給鄰居看，還一起大肆評論。

▲婆婆竟然在兒子和兒媳房間裝針孔攝影機。（監視器示意圖／達志影像）



律師林鈺恩在《哈囉 你有事嗎？》中分享，曾接過一個案例是，媳婦洗衣服和洗碗的時候，都會很巧地收到婆婆的叮嚀訊息，一開始沒想太多，後來聽到婆婆和鄰居竊竊私語說「小孩可愛歸可愛，但是這個媳婦吼，在床上有點太主動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媳婦最後決定去問小姑，這才知道家裡被裝針孔攝影機，婆婆就拿著針孔拍到的兒子和兒媳的性愛畫面和鄰居分享，她氣得和老公、小姑去找婆婆攤牌。結果婆婆完全不覺得自己有做錯，反而找藉口說是為了幫忙顧寶寶，並沒有別的意圖。

媳婦最後跟老公說「我們要馬就是搬出去，要馬就是離婚」，最後決定搬離家中。律師林鈺恩補充道，未經同意拍攝性影像最重罰3年，若是將影片上傳到網路上或跟他人分享，最重則會被判5年。

▲未經同意拍攝性愛畫面和散布都是違法。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​