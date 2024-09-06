每週都有韓星來　Colde、BoA、金在中、張基龍「售票訊息一次看」

記者吳睿慈／台北報導

KPOP粉絲注意，韓星來台舉辦「灶腳大會」，幾乎每週都有藝人在台會粉絲，男神演員張基龍9月21日在台北舉辦見面會，同天還有歌手金在中於新北市工商展覽中心尬場；另外，寶藏歌手Colde在10月22日於 Zepp New Taipei舉辦個人演唱會，最後BoA（寶兒）11月23日在台開唱，人氣韓星輪番登寶島。

▲張基龍相隔5年訪台。（圖／米珞安影業製作有限公司提供）



張基龍相隔五年即將再度來台，對台灣美食念念不忘，特別是牛肉麵和雞翅包飯，「這次來台北一定要大快朵頤一番，誰都阻止不了我！」盼望與粉絲留下更多美好回憶。台北場見面會預計於9月21日進行，除了全場可以跟他近距離互動還有台北場專屬小卡跟親簽海報，門票可上遠大售票系統購買。

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▲金在中9月來台開唱。（圖／Hakuna Matata、OCT.entertainment提供）



金在中即將在9月21日來台與粉絲見面，承諾將帶給歌迷最驚喜的舞台，所以本次場館特別增加延伸台，盡可能更靠近觀眾，門票於KKTIX熱賣中。

▲Colde於10月22日在Zepp New Taipei開唱。（圖／遠雄創藝提供）



Colde宣布即將在10月22日於Zepp New Taipei舉辦個人演唱會「COLDE BLUEPRINT TOUR」，他所創作的歌曲多為嘻哈、R&B曲風，聲線溫柔富有魅力，同時具神秘感的形象，擄獲不少海內外粉絲，這次宣布來台消息，馬上吸引許多粉絲留言「天呀我的愛」、「這場一定會買」，門票將於14日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

▲BoA於11月登台。（圖／光尚娛樂、尚典娛樂集團有限公司(REG)提供）



BoA（寶兒）睽違11年再次踏進台灣舉辦個人演唱會，11月23日在台大綜合體育館一樓舉辦「BoA LIVE TOUR – BoA : One’s Own in TAIPEI」，共分為VIP區6200元、A區5800元、B區3900元以及身障區3000元，21日下午1點全面於ibon售票系統開賣。