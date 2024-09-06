曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

記者田暐瑋／綜合報導

曾國城7月到高雄夜市錄製節目《型男大主廚》外景，遭民眾質疑：「為什麼拍節目就可以插隊？」引發熱議，節目組也第一時間道歉。不過事隔2個月該集播出當天畫面，發現節目工作人員其實有先詢問圍觀的民眾是否已點餐完成，並確認後方無人排隊後，才進行點餐，直接打臉爆料民眾。

▲曾國城之前被轟插隊，如今還清白。（圖／翻攝自Threads）



《型男大主廚》2個月前到高雄夜市出外景遭民眾抨擊插隊，如今該集正式播出，畫面中可看見當天主持群到攤販前，先是問了一旁等候的民眾，對方表示已經點完餐，接著二度詢問其他圍觀的人，確認現場無人排隊後，才開始點餐，和當初爆料民眾所指控的插隊說詞有明顯出入。

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▲曾國城之前被轟插隊，如今還清白。（圖／翻攝自Threads）



網友將這段影片PO上網，質疑當初的爆料民眾是惡意潑髒水，「笑死，想到上次有人說與曾國城插隊，結果現在人家剪出來啪啪打臉，但看這段影片說後面沒人，那當初說別人插隊的那個人到底什麼時候排的啊」、「很想知道他到底在多遠的地方排隊欸」、「好扯喔，為什麼要這樣潑髒水」，而當初的爆料文疑似也已刪除。

▲曾國城之前被轟插隊，如今還清白。（圖／翻攝自Threads）



事實上，當初事件鬧出風波時，製作單位迅速表示歉意：「夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」曾國城也回應：「這位朋友可能特別激動、特別容易覺得被冒犯⋯誰會在平時故意插隊、惡行惡狀的呢？我們都要學會就事論事，但是是非對錯誰說了算呢？『逛夜市』嘛～請那位氣呼呼的鄉親再放輕鬆一點⋯⋯這種顯而易見的無心之過～別搞得口誅筆伐的！」