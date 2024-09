2024年「亞洲影視內容大獎」完整獲獎名單公布

記者許逸群/台北報導

2024年「亞洲影視內容大獎」今(5日)首次在台灣舉行頒獎典禮,共計提名來自亞洲13個國家的140多個節目,展示了亞洲區域內多平台的優質影視內容。現場由台灣知名DJ Dennis主持,並由知名歌手鄭雙雙為典禮開場演出,為了照顧來自各國的與會嘉賓,兩人也都在台上展現了精彩的「雙聲道」。

▲台灣歌手鄭雙雙為典禮帶來開場演出。(圖/ContentAsia提供)

不同於一般影展或是台灣的「三金」典禮,「亞洲影視內容」頒獎現場的氛圍中,明顯感受出與會者的目標似乎不是奪獎,已經交出了最好作品的參與單位,對他們來說更像是一場「after party」。每每宣布得獎名單後,都是全場為其歡呼,並無高低之分,各國的影視單位交流成了活動的主軸。

▲本屆所有獲獎者合影。(圖/ContentAsia提供)

第5屆亞洲影視內容大獎於今晚在台北舉行現場及線上直播的頒獎典禮,並揭曉了本年度的獲獎者。獲獎者來自亞洲多個國家,包括台灣、泰國、日本、韓國、蒙古、馬來西亞、新加坡、印尼等,這些獲獎者代表了電視廣播與製作人、串流媒體及線上平台的頂尖表現。

▲亞洲影視內容大獎的主席Janine Stein、香港演員高海寧,KC Global Media Co-Founder、President and CEO 錢宗祺。(圖/ContentAsia提供)

亞洲影視內容大獎的主席Janine Stein表示:「亞洲故事和娛樂內容在全球螢幕上的傳播力量毋庸置疑。我們看到業界在提升製作技能、優化流程以及加大從編劇到製片設施的投資方面取得了明顯的成效。儘管媒體行業面臨廣泛的變革,我們始終堅信好故事的力量,這也是ContentAsia在2006年創立的初衷。」

2024亞洲影視內容大獎獲獎名單

最佳亞洲戲劇(區域/國際市場)Best Asian Drama for a Regional and/or International Market

金獎 – The Betrayal (เกมรักทรยศ),BEC World PCL / Channel 3 / Juvenile

Traces of Grace,NHK (Japan Broadcasting Corporation) / OTTIMO

銀獎 – The Last Man: The Blind Profiler,Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

銅獎 – ENIGMA,GMMTV CO., LTD. AND PARBDEE TAWESUK CO., LTD.

最佳亞洲戲劇(單一亞洲市場)Best Asian Drama for a Single Market in Asia

金獎 – Ratu Adil,Vidio / Frontier Pictures

銀獎 – Worst to First: A Teen Baseball Miracle,Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

銅獎 – Pertaruhan The Series 2,Vidio / Screenplay Films

最佳戲劇類電視節目導演 Best Director of a Scripted TV Programme

金獎 – Tushar Hiranandani for “Scam 2003: The Telgi Story”, Applause Entertainment / Studio Next / Sony LIV

銀獎 – Lee Myungwoo for “Boyhood“,Coupang Play / THE STUDIO M

銅獎 – Hadrah Daeng Ratu for "Cinta Pertama Ayah",Vidio / Sky Films

最佳戲劇類改編電視節目(亞洲)Best TV Format Adaptation (Scripted) in Asia

金獎 – Kafas,Applause Entertainment / Madiba Entertainment / Sony LIV

銀獎 – Start Up,True CJ Creations Co., Ltd.

銅獎 – Second Chance Thailand,NBCUniversal Formats / ONE31 Company Limited

最佳非戲劇類改編電視節目(亞洲)Best TV Format Adaptation (Unscripted) in Asia

金獎 – Family Feud Malaysia,Astro Malaysia

銀獎 – MasterChef Singapore Season 4,Mediacorp Pte Ltd, Beach House Pictures, GroupM Motion Entertainment

銅獎 – Master of Photography Mongolia,NBCUniversal Formats / EDU TV

最佳亞洲製作電視節目/劇集男主角 Best Male Lead in a TV Programme/Series Made in Asia

金獎 – ARJO ATAYDE as Anton dela Rosa in “Cattleya Killer”, ABS-CBN Studios / Nathan Studios, Inc. / Prime Video

銀獎 – Tuen Wai Meng as Larry in “128 Circle” Season 3,Weiyu Films / Mediacorp

銅獎 – Gagan Dev Riar as Abdul Karim Telgi in “Scam 2003: The Telgi Story”, Applause Entertainment / Studio Next / Sony LIV

Tony Eusoff as Aaron Pestana in “Chiron”, Mediacorp Pte Ltd / Papahan Films Pte Ltd

最佳亞洲製作電視節目/劇集女主角 Best Female Lead in a TV Programme/Series Made in Asia

金獎 – Charmaine Sheh (佘詩曼) as Man Wai-Sum in “The QUEEN Of News”, Television Broadcasts Limited

銀獎 – Lusi Zhao as Sun Toutou in “Gen Z”, Youhug Media

銅獎 – Chantalle Ng as Lin Zhen Yu in "All That Glitters",Mediacorp Pte Ltd

最佳亞洲製作電視節目/劇集男配角 Best Supporting Actor in a TV Programme/Series Made in Asia

金獎 – Jeremie J. Tobing as HAIKAL in TIRA,SCREENPLAY BUMILANGIT and DISNEY+ HOTSTAR

銀獎 – Teuku Rifnu Wikana as Darma in ”Cinta Pertama Ayah”, Vidio / Sky Films

銅獎 – Zhai Siming as Ma Zhong Yi in “My One And Only”, Mediacorp Pte Ltd

最佳亞洲製作電視節目/劇集女配角 Best Supporting Actress in a TV Programme/Series Made in Asia

金獎 – Samantha Ko (高海寧) as Hui Sze-ching in “The QUEEN Of News”, Television Broadcasts Limited

銀獎 – Fiza Thomas as Sara in “Mati Hidup Balik”, Astro Malaysia

銅獎 – Kelly Cheung as Ting Yeuk-ning in ”Narcotics Heroes”, Television Broadcasts Limited

最佳亞洲電影/電視電影 Best Asian Feature Film/Telemovie

金獎 – Trespassers,Nippon TV / AX-ON Inc. / MASEKI GEINOSHA

銀獎 – Firefly,GMA Pictures

銅獎 – A VERY GOOD GIRL,ABS-CBN Film Productions, Inc.

最佳亞洲 LGBTQ+ 節目 Best Asian LGBTQ+ Programme

金獎 – LAST TWILIGHT,GMMTV CO., LTD.

銀獎 – Boys Like Boys,Portico Media Co., Ltd

銅獎 – ONLY FRIENDS,GMMTV CO., LTD.

最佳亞洲電視節目/劇集音效設計 Best Sound Design for an Asian TV Programme/Series

金獎 – Operandi Gerhana,Mediacorp Pte Ltd, Infinite Studios

銀獎 – ENIGMA,GMMTV CO., LTD. AND PARBDEE TAWESUK CO., LTD.

銅獎 – Tom and Jerry,Warner Bros. Discovery / AUM Animation Studios, India / The Tuning Folk

最佳亞洲電視節目或電影原創歌曲 Best Original Song for an Asian TV Programme or Movie

金獎 – Ayuh OST “Polis Evo 3”, Astro Shaw / Rocketfuel Entertainment Sdn Bhd銀獎 – Alone (จม) OST "The Betrayal" (เกมรักทรยศ),BEC World PCL / Channel 3 / Chandelier Music

銅獎 – BEAST INSIDE OST. “THE JUNGLE”, GMMTV CO., LTD.

最佳亞洲短版劇集 Best Short-form Drama Series Made in Asia

金獎 – ZOOMERS,ABS-CBN Studios / Star Magic / Made for YouTube

銀獎 – The Mosque Kiblatku ,Astro Malaysia

銅獎 – Hype Hafiz,Astro Malaysia

最佳亞洲談話節目 Best Asian Talk Show

金獎 – Hear U Out 4,Mediacorp Pte Ltd

銀獎 – Uncommon Cuts – Hello, Migrant Workers,Hakka TV

銅獎 – Kita Indonesia,PT. Surya Citra Televisi / Liputan 6

最佳亞洲原創實境/競賽節目 Best Original Reality and/or Competition Programme

金獎 – Innovathon,Astro Malaysia

銀獎 – Crush on You 2.0,Astro Malaysia

銅獎 – Pasar Malam Stars,Mediacorp / The Moving Visuals Co. Pte Ltd

最佳亞洲原創遊戲/競賽節目 Best Asian Original Game Show

金獎 – 2 FACES,THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED / WORKPOINT GROUP

銀獎 – THE FAN,THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED / WORKPOINT GROUP

銅獎 – Child’s Play,Yomiuri Telecasting Corporation

最佳亞洲喜劇節目 Best Asian Comedy Show

金獎 – Saturday Night Live Korea Season 4 (Episode 9),Coupang Play / AStory / NBCUniversal Formats

銀獎 – Tom and Jerry , Warner Bros Discovery, Robot Playground Media Pte Ltd, AUM Animation Studios, India

銅獎 – Oppa, Saranghae!,WaWa Pictures Pte Ltd

最佳綜藝節目 Best Variety Show

金獎 – KOSO KOSO,Nippon TV / BBC Studios Music & Entertainment / Empire of Arkadia

銀獎 – The Wynners 50th Anniversary Special , Television Broadcasts Limited

銅獎 – All-Out Sundays,GMA Network, Inc.

Makan On Wheels,WaWa Pictures Pte Ltd, Mediacorp

最佳亞洲製作的時事節目(亞洲區域/國際市場) Best Current Affairs Programme made in Asia for Regional Asia and/or International Markets

金獎 – Secret Slaves: The Jessica Soho Special Report on Human Trafficking,GMA Network, Inc. / GMA Public Affairs

銀獎 – The Last Defenders S2 (India),CNA, Mediacorp Pte Ltd / Peddling Pictures

銅獎 – News Magazine: We Are Not Getting Married,Television Broadcasts Limited

最佳亞洲製作的時事節目(單一亞洲市場)Best Current Affairs Programme made in Asia for a Single Asian Market

金獎 – News Magazine: Set Me Free,Television Broadcasts Limited

銀獎 – Fail Mahkamah,TV3, Media Prima TV Networks

銅獎 – Tuesday Report: ”#myconnectionsg S3”(Cameron and Lojing Highlands),Channel 8, Mediacorp Pte Ltd

最佳亞洲製作的紀實節目(亞洲區域/國際市場)Best Factual Programme Made in Asia for Multiple Asian and/or International Markets

金獎 – Missing: The Lucie Blackman Case,Beach House Pictures Pte Ltd

銀獎 – Gift From The Ice: Japan’s Wild North,NHK (Japan Broadcasting Corporation) / Doclights

銅獎 – Reaching The Unreached,CNA, Mediacorp Pte Ltd / Kraken Films

最佳亞洲製作的紀實節目(單一亞洲市場)Best Factual Programme for a Single Market in Asia

金獎 – The Negotiators S2,CNA, Mediacorp Pte Ltd / Peddling Pictures

銀獎 – Let Me Tell You A Story,The Moving Visuals Co. Pte Ltd

銅獎 – Guardians of the Shore,Sarawak Media Group / Kayu Malam Productions

Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso, Beach House Pictures Pte Ltd

最佳亞洲製作的娛樂紀實節目(亞洲區域/國際市場)Best Factual Entertainment Programme Made in Asia for Multiple Asian and/or International Markets

金獎 – Order Up with Hudson Yang,Beach House Pictures Pte Ltd

銀獎 – Jason’s Table: Masterful Dishes,TaiwanPlus / Yoonsonn Entertainment Co., Ltd.

Wartime Food: Poland,Mediacorp Pte Ltd / August Pictures Pte Ltd

銅獎 –Wartime Food: China,August Pictures Pte Ltd

最佳亞洲製作的娛樂紀實節目(單一亞洲市場)Best Factual Entertainment Programme Made in Single Asia Markets

金獎 – INDIA'S MEGA FESTIVALS,NGC NETWORK INDIA PVT LTD

銀獎 – A meal and A meet: Borderland Surviving,Hakka TV

銅獎 – Travel with Mommy,Astro Malaysia

最佳亞洲製作的兒童電視節目 Best Kids TV Programme Made in Asia

金獎 –Tom and Jerry – Warner Bros. Discovery / AUM Animation Studios, India / Robot Playground Media Pte Ltd

銀獎 – Shimajiro: A World of WOW! - WOW! An Amazing World of Technology,Benesse Corporation / Dash / The Answerstudio

銅獎 – Didi & Friends Kembara Muzikal,Astro Malaysia & Warnakala Studios Sdn Bhd

最佳亞洲製作節目的體育雜誌節目 Best Sports Magazine Programme

金獎 – SPOTIME MOTORSPORTS,SPOTV by Eclat Media Group

銀獎 – Coupang Play Pick,Coupang Play

銅獎 – Masters of the Game,People’s Television Network, Inc. Philippines