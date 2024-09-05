名嘴當街忍不住尿褲子！就醫得知竟是「久坐」害的　驚人病況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

66歲的資深名嘴麥若愚近日在《新聞挖挖哇》節目上自曝因攝護腺問題，發生當街漏尿的尷尬情況。他多年前開始就被攝護腺肥大的問題所困擾，且由於缺乏相關知識，加上長年跑電影線，習慣一口氣觀看多部電影，導致久坐時間過長，病情更加惡化。因為害怕錯過電影精采片段，長時間憋尿的習慣更進一步加劇了病情，最終導致尿失禁的狀況發生。

▲麥若愚被攝護腺問題困擾多年。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

麥若愚回憶，某次他出門前明明才上過設鎖，走在路上時卻無法控制尿意，當街尿在褲子上，驚慌之下就醫，才發現自己是急性攝護腺發炎。經過詳細檢查後，醫生告知他的PSA（攝護腺特定抗原）指數高達52，遠超過正常值4，讓他一度擔心自己可能罹患攝護腺癌。所幸進一步檢查後排除了癌症的可能性，並於去年5月接受手術治療。

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▲麥若愚因攝護腺發炎當街尿褲子。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

麥若愚透露，手術後的副作用是不再有精子，但他坦然接受，表示：「已經是老人了，不用再考慮傳宗接代，反而這像是一種天然的避孕法。」此外，麥若愚還提到，自己住在60坪的大房子中，但卻感嘆人生忙碌一生，卻幾乎沒有知心朋友，還一度考慮聘請傭人來協助打理生活大小事。他提到國外有些照顧者在被照顧者過世後，還能繼承房產，表達了對未來生活安排的考量。