凱莉母奶倒掉心疼「有點浪費」　帥尪神回覆她感動：這麼好的老公哪來？

記者劉宛欣／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》的主持人凱莉8月中旬剛生下女兒，近日還住在月子中心，時常透過社群分享產後日常。近來多次透露關於擠奶的苦惱，5日她在臉書發文，表示自己在擠奶丟掉時，覺得有些浪費，老公馬上給予暖心安慰，讓她非常感動「這麼好的老公哪來的？完美接住我的各種情緒」。

▲凱莉經常透過社群分享產後心情。（圖／翻攝凱莉蹲下去臉書）

凱莉5日在臉書分享自己因為最近常常在外面，沒辦法及時把奶擠出來存著，經常簡單用手擠之後丟掉，昨（4日）天她只是隨口說了「有點浪費」，沒想到一旁的老公馬上回答「不浪費，一點都不浪費，喝什麼都很好」，讓她感動不已，表示「突然覺得，這麼好的老公到底哪來的？完美接住我的各種情緒。」

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▲凱莉老公相當關心她的情緒。（圖／翻攝凱莉蹲下去臉書）

貼文底下湧入許多網友讚賞凱莉老公，有人留言「大公主真的是神隊友，媽媽完全不會有產後憂鬱的問題」，凱利也回覆「我覺得真的幫助很大」。

此前，凱莉就時常分享老公的各種暖心事蹟，在她生產當下，疼痛感讓她難忘，在身旁的老公見狀心疼到哭出來，嬰兒出生當下，醫師、護理師照程序請爸爸確認孩子外觀狀態正常，但老公當下竟馬上回答「不用」，還說「我只在乎她」，讓凱莉相當感動，但接著也笑著表示「造成醫師、護理師一點困擾，因為必須要確認」，所以最後老公還是有過去看孩子。