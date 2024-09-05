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「電玩女神」152公分曝為長高迷信偏方！　狂拉肚子差點送醫

記者孟育民／台北報導

「電玩女神」陸子玄5日出席紅心字會公益捐贈活動，陸子玄以紅心字會公益大使的身分，代表弱勢家庭兒童接受由莊美如捐贈價值50萬元的營養品。身高152公分的陸子玄說，如果小時候有吃這類的營養品的話，或許我現在就可能是長腿姐姐了；她坦言，從小就為了身高的問題困擾很久，也試過不少增高偏方，結果不但沒長高，反而搞的自己拉肚子拉到脫水，還差點送醫院。陸子玄也呼籲民眾，如果有關想長高的問題，還是應該要到醫院請醫師評估及諮詢，千萬別誤信偏方。

▲▼陸子玄開心擔任愛心大使。（圖／紅心字會提供）

▲陸子玄擔任愛心大使。（圖／紅心字會提供）

陸子玄說，小學1到6年級，年年都是拿第一，不是成績第一，是總能拿下「第一排」的座位，「我也是全班個子最嬌小的，3年級以前還不覺得自己個子小，一直到3年級後，我發現大家都長高了，卻只有我還是小個子，我聽人家說，喝牛奶可以長高，所以我就狂喝牛奶，還自己加草莓果醬、泡巧克力，後來真的喝不下去，喝到想吐，還狂拉肚子，差點送醫」。

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陸子玄也提到，為了長高的問題，還很焦慮的睡不好、睡不著，「我媽有去找了一堆民俗偏方，也是要我喝了一堆藥材、藥草煮的水，餐餐也都用排骨燉大骨湯給我喝，結果喝到最後，身高沒有增加，反而拉肚子的次數不斷增加」。

▲▼陸子玄開心擔任愛心大使。（圖／紅心字會提供）

▲陸子玄說，小時候為了長高，嘗試非常多偏方。（圖／紅心字會提供）

陸子玄今天是首次自己獨自公開出席活動，因為在玩FPS第一人稱射擊遊戲時，總是要跟玩家廝殺，玩久了之後，導致出門的時候，都會擔心遇到玩家，就不敢自己出席活動，「為了今天做公益，是我的一大突破」。

陸子玄說，平常播完遊戲直播都是深夜了，吃宵夜就一定會找草爺一起，「因為他看起來身材壯碩，比較像保鑣」。她最高紀錄連續22小時直播打遊戲，因為一直破不了關，如果下線就要重新來過，所以就狂打，幸好22小時就過關，不然還是會繼續打下去。

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