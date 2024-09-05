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AKIRA坦承錄節目哭了　志玲姐姐的心聲他也溫柔告白

記者葉文正／台北報導

「國民姊夫」AKIRA近期除了參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》演出，今天也加入三立都會台《S+PLUS巔峰舞者》擔任嘉賓評審，並透露，當初會加入絕對是出品人張瑞哲的邀約讓他很感動，此外他也提到愛妻志玲姊姊的鼓勵，被問到兒子是否也會跳舞繼承衣缽，AKIRA則說要尊重兒子自己的選擇。

▲AKIRA加入《S+PLUS巔峰舞者》擔任嘉賓評審很感動。（圖／三立提供）

▲AKIRA加入《S+PLUS巔峰舞者》擔任嘉賓評審很感動。（圖／三立提供）

AKIRA加入節目，他也開心表示：「當時真的被TONY哥（張瑞哲）的熱情感動，希望為台灣帶來更多舞蹈風潮，他說的每句話都感動著我，所以我一定要參加這節目，台灣第一次做這樣大型舞蹈節目，且要把所有舞蹈風格湊一起不容易，哥每個做法都打動我的心，所以我就很贊同。」

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▲AKIRA加入《S+PLUS巔峰舞者》擔任嘉賓評審很感動。（圖／三立提供）

▲《S+PLUS巔峰舞者》今天露面。（圖／三立提供）

而他同時又要錄《披荊斬棘的哥哥》，是否分身乏術？AKIRA說：「沒有覺得特別累，在《披哥》很辛苦，但是可以學到很多不同的事情，也挑戰不同的，是向前的動力，所以不辛苦。這節目雖然我擅長舞蹈，但想透過陪他成長的舞蹈，回饋給社會，不會覺得是單純評審，是跟選手一起挑戰。」

▲AKIRA加入《S+PLUS巔峰舞者》擔任嘉賓評審很感動。（圖／三立提供）

▲AKIRA談到妻兒就開心。（圖／三立提供）

AKIRA說，因為現在還不能劇透，除了選手，節目對評審也有不同挑戰，他也被問，有算過在《披哥》哭過幾次，AKIRA透露：「節目播出有兩次，我平常不是會哭的人，希望大家聚焦在這節目。那時是回想到被選上放浪兄弟當下的感動，所以會落淚。」

節目裡面給大家的感動，不會輸給其他節目，拍攝時間準備時間很短，當下才來第二天，看到感動非常多，團員間衍生的情感，有不同連結，昨天剛錄第一次，好幾次都有打到內心。

AKIRA自認自己會比較溫暖一點，「對於評判選手來說，我會比較從演藝圈角度來看表演，包括團結性，音樂性跟表演性，故事性這些點去看，節目有趣的地方。

AKIRA也被問，愛妻有沒有給他什麼意見，AKIRA也是微笑表示：「志玲她跟我說加油，其實很感謝TONY哥給機會，覺得這節目除了有這一季，也盼望有第二跟第三季，還有奧運的比賽，希望更多舞者能站到台前。我覺得每個參賽舞者都很厲害，以前沒有媒體，要學舞蹈沒有影片可以參考，要找老師學舞才行，現在時代不同，很多資訊來源，接下來選手們有很多光環氣勢出現。

至於寶貝兒子否以後也會朝舞蹈方向邁進？AKIRA則認為：「其實身為家長，比較困難的選擇，現在環境不一樣，我會尊重小孩決定，他現在喜歡的是《汽車總動員》。

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