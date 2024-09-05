子瑜solo走性感風！「洋裝胸前U型」超犯規　霸氣宣布：捐出版權費

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩周子瑜隸屬於女團TWICE，她隨著團體出道9年，即將帶著個人迷你專輯《abouTZU》solo出輯，她5日在首爾出席記者會，一改可愛風格，穿著一身黑色緊身洋裝現身，胸前U型設計，露出性感的上圍，火辣現身令全場驚豔不已。而她人美心美，首度參與歌曲作詞，被問到版權費如何運用，毫不猶豫回答「我覺得捐出去好像滿好的」，再次展現天使般的完美人品。

▲子瑜solo走性感風，記者會服裝展現S曲線。（圖／翻攝自JYP）



子瑜推出迷你專輯《abouTZU》，一共收錄6首歌曲，其中〈Fly〉是她首次參與作詞，挑戰用韓文填詞，她表示「作詞一開始時用韓文其實不簡單，但如果有不懂的我就會搜尋，一點一滴慢慢完成」。

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▲▼子瑜這次專輯參與其中一首歌的作詞，她表示，希望捐出版權費。（圖／翻攝自JYP）



由於歌曲〈Fly〉是她作詞，屆時應該會有版權費，被問到如何運用？她正面回答：「希望這首歌可以受到大家喜愛、帶給很多人感觸以及讓很多人感到安慰就好了，如果版權費可以幫助更多人，那我覺得捐出去好像滿好的。」展現人美心美的一面。

這次專輯走性感風，子瑜表示「想要把內心的多樣化感情果斷地表現出來」，預告粉絲將會看到不一樣的她。她也透過TWICE成員給予很多幫助，更參與了許多專輯會議，對於solo出道的準備親力親為。