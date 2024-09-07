ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／9月7日星座運勢　水瓶揮別過往「前進新境界」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：可以安排休假
感情：前進新的境界
財運：揮別過往舊運
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：牡羊

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：舉行國際會議
感情：照顧親友家人
財運：注意財務流向
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：獅子

天秤座

工作：任務重要複雜
感情：相處輕鬆愉快
財運：注意投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：找到合作對象
感情：重視情感交流
財運：穩定持續賺錢
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：水瓶

金牛座

工作：順利取得資格
感情：攀上幸福巔峰
財運：獲利平安入袋
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：處女

處女座

工作：完成重要工作
感情：開心愉快相處
財運：祈求幸運發生
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：加班完成任務
感情：找到心中真愛
財運：放下心中期待
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚

天蠍座

工作：舉行慶功派對
感情：無怨無悔付出
財運：慶幸最佳時機
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：射手

雙魚座

工作：心中疑惑打開
感情：做些好的改變
財運：研究高額商品
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：極度熱愛工作
感情：風和日麗晴朗
財運：追求財務平衡
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：雙子

獅子座

工作：老實完成工作
感情：對方積極邀約
財運：團結能夠獲利
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：天蠍

射手座

工作：重視績效目標
感情：取得重要機會
財運：夢想可以成真
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡依林《騎士精神》「被跳爛」　嚴肅斥：回去想一下好不好！

推薦閱讀

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

方大同神隱兩年終於露面！　闢謠「我不是農人」曝身體病況

方大同神隱兩年終於露面！　闢謠「我不是農人」曝身體病況

許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」

許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」

「被退出」《木曜4》超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲：看新聞才知

「被退出」《木曜4》超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲：看新聞才知

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

《木曜4》初代6成員退出遭疑收攤！　製作人阿良再發聲曝動向

《木曜4》初代6成員退出遭疑收攤！　製作人阿良再發聲曝動向

陸劇男神無預警宣布引退！徐正溪忍半年吐「退圈真相」：是我沒用

陸劇男神無預警宣布引退！徐正溪忍半年吐「退圈真相」：是我沒用

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

方大同神隱兩年終於露面！　闢謠「我不是農人」曝身體病況

許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」

「被退出」《木曜4》超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲：看新聞才知

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲
  2. 啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態
  3. 小孟老師／9月7日星座運勢　水瓶揮別過往「前進新境界」
  4. 陸劇男神無預警宣布引退！徐正溪忍半年吐「退圈真相」：是我沒用
  5. Ella一句話…五月天阿信「竟在萬人面前解扣子」　當眾遭驗貨：好緊張
  6. 方大同神隱兩年終於露面！　闢謠「我不是農人」曝身體病況
  7. 55歲休傑克曼曬驚人大肌肌！「六塊、人魚線全露」粉絲噴鼻血：OMG
  8. 林玉書罕吐星巴克打工心聲！　　委屈喊：想把不公不義吼出來
  9. 許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」
  10. Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366