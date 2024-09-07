小孟老師／9月7日星座運勢　水瓶揮別過往「前進新境界」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：可以安排休假

感情：前進新的境界

財運：揮別過往舊運

幸運色：紫色

貴人：天蠍

小人：牡羊

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雙子座

工作：舉行國際會議

感情：照顧親友家人

財運：注意財務流向

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

天秤座

工作：任務重要複雜

感情：相處輕鬆愉快

財運：注意投資風險

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：找到合作對象

感情：重視情感交流

財運：穩定持續賺錢

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：水瓶

金牛座



工作：順利取得資格

感情：攀上幸福巔峰

財運：獲利平安入袋

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：處女

處女座

工作：完成重要工作

感情：開心愉快相處

財運：祈求幸運發生

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：加班完成任務

感情：找到心中真愛

財運：放下心中期待

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：雙魚

天蠍座

工作：舉行慶功派對

感情：無怨無悔付出

財運：慶幸最佳時機

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：射手

雙魚座

工作：心中疑惑打開

感情：做些好的改變

財運：研究高額商品

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：極度熱愛工作

感情：風和日麗晴朗

財運：追求財務平衡

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：雙子

獅子座

工作：老實完成工作

感情：對方積極邀約

財運：團結能夠獲利

幸運色：藍色

貴人：金牛

小人：天蠍

射手座

工作：重視績效目標

感情：取得重要機會

財運：夢想可以成真

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。