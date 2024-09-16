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張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

記者吳睿慈／台北報導

「妹神」張惠妹（aMEI）日前重磅宣布唱臺北大巨蛋，一連5場舉辦《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》，成為首位在該場地唱跨年檔的華語歌手。官方16日宣布開唱、售票資訊12月21、22、28、29、31日總共5場，國泰世華CUBE卡友於9月25日中午12點可以搶先購，接著台灣大哥大會員購票專區於同日下午1點可以購買，最後9月26日12點全面開賣，票價分為5880、4880、4280、3880、3280、2280、1880、1280元一共8種。

▲▼張惠妹台北大巨蛋一連唱5場！　8種票價公布「這種人可以搶先買」。（圖／聲動娛樂）

▲張惠妹台北大巨蛋一連唱5場，開唱日期、8種票價公布。（圖／聲動娛樂）

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aMEI成功敲響臺北大巨蛋，她本人亦興奮說：「大巨蛋，我終於等到你了！」也因為「大」件事，為了第一次在大巨蛋跨年，aMEI硬著頭皮跟家人告假，可能無法及時出現部落最重要的活動豐年祭，沒想到得到全家人的全力支持，安頓好家裡事，也讓她能心無罣礙全力攻蛋，令人欣喜不已！

今（16日）更傳來好消息，開唱、售票資訊阿莎力全都露，除12月21（六）、22（日）、28（六）、29（日）、31（二）五場日期一字亮麗排開，主辦單位「聲動娛樂」更貼心表示，為了讓大家更從容「跑趴」、回家趕車方便，周日場將提前於晚上18:00開演，12/31跨年場則於晚間21:30盛大開唱，此外，球場草地B2特區禁止飲食，敬請妹粉特別留意，此外，而粉絲最關切的售票資訊，公佈好康，國泰世華CUBE卡友可提前於9/25（三）中午12:00優先開買（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午13:00台灣大哥大會員可洽購票專區（需輸入由台灣大哥大/MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而9/26（四）中午12:00則將全線盛大開票，購票請洽「拓元售票系統」。

▲▼張惠妹台北大巨蛋一連唱5場！　8種票價公布「這種人可以搶先買」。（圖／聲動娛樂）

▲張惠妹成為台北大巨蛋唱跨年的第一位歌手。（圖／聲動娛樂）

身為全球華語女歌手演唱會記錄人，aMEI將帶著她的ASMR顱內風暴於12月班師回朝臺北大巨蛋，讓這場始於台北小巨蛋的《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》，在歷經兩年並蛻變升級為戶外旗艦版-《aMEI ASMR max世界巡迴演唱會》後，再度回到原點臺北，定錨新落成的臺北大巨蛋，成為首位唱進臺北大巨蛋跨年檔的第一人。而標誌為「ASMR Maxxx」的臺北大巨蛋版，製作團隊將製作規格再升級，並將投入達2億元的超巨製作成本，除了巨無霸級舞台的尺寸前所未見，音響更是重金禮聘多次在東京巨蛋設計音響的日本團隊操刀，目的就在要給所有來到臺北大巨蛋的歌迷最過癮的演出。

▲▼張惠妹。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹開唱日期公佈。（圖／聲動娛樂提供）

而aMEI經紀人陳鎮川亦表示，妹神本人親自監督作戰，「從重新編排曲目、設計，甚至連大巨蛋版本的紀念商品都親自主持會議，非常重視！」而aMEI也開玩笑自嘲說：「這些年來只要我『難得』回到台北開演唱會，總是『萬眾矚目』，所以我將會非常珍惜在大巨蛋演出的這幾個晚上！」而經過多次的場勘和會議，目前的大巨蛋舞台版本非常驚人，尺寸甚至比本月甫完成的上海八萬人體育場更巨大，預計製作費將超過兩億，超越自己再創製作規格天花板！

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