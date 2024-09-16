假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

國際時尚雜誌《ODDA》享譽全球，近日中文版爆出造假風波！一名攝影師指控被雜誌《ODDA》拖欠款項，向國外總部提出抗議後，竟被告知該雜誌從未在大陸開設分部，引發軒然大波，遭騙的藝人包括馬思純、林允、林心如等人。

▲大陸假雜誌《ODDA》騙了陳喬恩和林心如拍封面。（圖／翻攝自微博）

一名女攝影師在微博上爆料，指控國際雜誌《ODDA》一再拖欠工作人員的薪資，自年初至今尚未收到結款，且已經不是個案，不只拒絕支付編輯的薪資，且對員工的法律保障也嚴重不足，「主編孫亞楠不給結款的思路和理由是自己沒有收回成本。問這位主編要費用就大言不慚地說自己身上只有幾百元看病錢，道德綁架，明日復明日。但翻看他們微博發現進行新的拍攝，毫無信用可言。」

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▲大陸假雜誌《ODDA》騙了數十位明星拍封面。（圖／翻攝自微博）



忍無可忍之下，受害攝影師直接私訊《ODDA》英國總部的IG帳號，怎料母公司回應表示「中國版與他們無關」，律師正在處理此事，攝影師發現被騙後，氣憤上網揭發真相，網友發現受騙藝人包括馬思純、陳喬恩、古力娜扎、林允、程瀟、林心如等大咖女星，甚至還曾在官方微博代為宣傳，目前中國的山寨版《ODDA》微博已關閉帳號，引發時尚圈譁然。

▲大陸假雜誌《ODDA》騙了數十位明星拍封面。（圖／翻攝自微博）

